Previsioni meteo 15 maggio 2024: ancora instabilità al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 maggio 2024: cieli coperti e piogge sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali

Condizioni meteo ancora instabili sulle regioni del Nord Italia e su parte di quelle del Centro, con l’anticiclone che al momento protegge solo le regioni meridionali. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli ancora coperti sulle regioni centro-settentrionali con associate piogge diffuse ma di debole intensità ad esclusione delle aree di Nord-Est. Domani scenario invariato, con maggiore alternanza tra piogge e schiarite sempre al Centro-Nord. Temperature che rimarranno tendenzialmente stazionarie o in ulteriore aumento, probabile sulle regioni meridionali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge sparse sui settori alpini, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle Alpi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse con locali piogge su Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su settori interni Peninsulari e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

