“Germoglio” è il nuovo singolo di Emily Rinaldi

In rotazione radiofonica “Germoglio”, il nuovo singolo di Emily Rinaldi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Germoglio” è un brano che parla di quanto sia difficile ma così bello amare, delle volte non ci sentiamo all’altezza, ci chiudiamo in una bolla per paura che la relazione non possa funzionare, soprattutto se c’è la distanza di mezzo come in questo caso. Come viene detto nella prima strofa “l’amore è una tempesta, ci porta in mare aperto”: se ci pensiamo bene è davvero così ma noi dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo questo mare, che per quanto grande e spaventoso sembra, in realtà ci accoglie. Dobbiamo solo aspettare il momento giusto e credere in noi stessi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Questo progetto per me è molto importante, lo vedo come l’inaugurazione di una nuova versione di me: più sicura di sé, più spensierata e amante della vita. Spero che la mia musica possa essere un momento di condivisione per tutti. In questo brano in particolare ‘Germoglio’ si parla della lontananza di due persone che si amano, ma non si sentono all’altezza di donarsi l’un l’altro. Un’esperienza che sicuramente ti segna, di cui non se ne parla molto. Non vedo l’ora che possiate ascoltarla per condividere insieme a me le varie emozioni che questa canzone vi suscita!”

Il videoclip di “Germoglio”, creato da Mario Miccione, è un invito a lasciare da parte le proprie paure legate all’amore, la distanza non fa altro che rafforzare il rapporto, è stato girato sul lago di Canterno.

Biografia

Emily Rinaldi entra da piccolissima nel circuito dei concorsi canori, distinguendosi per la sua voce matura e per quel suo modo di interpretare le canzoni sul palco. Durante un concorso svoltosi a Santa Maria di Leuca, proprio per questa sua incredibile capacità interpretativa, viene notata da un produttore di Mediaset. Qui Emily inizia il suo percorso nella recitazione, e debutta sul piccolo e grande schermo nel 2015, in prima serata su Canale 5, nel film “Il Camionista”, con Giorgio Tirabassi e Simona Borioni: interpreta il ruolo di Angela, la figlia dei due protagonisti. Un film drammatico, che affronta temi sociali, e che l’ha vista recitare con grande naturalezza e padronanza sul set nonostante la sua giovanissima età. In questo anno intraprende un breve ma intenso percorso di studio del canto prima con Luca Velletri e successivamente con Luca Pitteri in concomitanza con i suoi studi canori con la Maestra Mastracco iniziati già all’età di 6 anni. Continua a recitare in diverse sitcom targate Mediaset come “What woman want”, insieme a Maurizio Battista, Simona Borioni, Valeria Graci, Ludovica Martini, Rita Peluso, e “Ricci e Capricci”, anche qui con guest star come Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Andrea Dianetti e tanti altri. Emily ha sicurezza nella gestione della scena ed un’energia tale che le permettono di spaziare nella recitazione, dal drammatico al comico grazie anche ad una formazione teatrale nella “Caracciolo School Accademy”. Così nel 2018 è di nuovo sulla scena nel film “Din Don”, di genere commedia, con Enzo Salvi e Maurizio Battista in onda su Canale 5 in prima serata. Ma Emily ama cantare: “Tra sogno e realtà”, “Junior Talent Lab”, “Piccole Stelle Cantano”, “Talent in Canto” con l’ospite Fabrizio Palma, “Cantagirando”, “Sanremo Junior” (nel 2014) sono solo alcuni dei Talent che l’hanno vista sempre classificarsi sul podio. Quando sale sul palco ed ha in mano il microfono, Emily abbandona l’ingenuità dei suoi anni ed interpreta una donna. Ha talento e partecipa ad altri concorsi canori. Vince da solista “In viaggio verso SANREMO” (presso Casa San Remo, 2020) dove vi parteciperà anche nell’anno 2022 come ospite con la sua canzone GET DOWN (avente all’incirca più di 600.000 stream su Spotify); con la sua Band “WeFive” partecipa ad “I Band” (2019) (Talent Show riservato ai gruppi musicali targato Mediaset) categoria Junior, che li ha visti primi classificati su 50 Gruppi in gara; ed ancora primi in “Tour Music Fest (2021). Nell’anno successivo Emily e la sua band sono stati invitati ad esibirsi nell’apertura del concerto di “Jimmy Sax”, noto sassofonista dei nostri tempi. Emily attualmente frequenta il quarto anno del liceo musicale di Frosinone “Anton Giulio Bragaglia” studiando canto lirico, pop e pianoforte. Cantante, attrice, Emily si distingue sempre per le sue movenze naturali, mai studiate, tanto che nei vari giudizi è sempre sottolineata la sua presenza scenica. Sul set è a suo agio, si diverte, e il “mood” sognante di un’adolescente prende consapevolezza e forma in una promettente professionista.

“Germoglio” è il nuovo singolo.