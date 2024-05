Bompiani pubblica “Little girl” di Alice Keller

Alice Keller è autrice di albi illustrati, romanzi e graphic novel per bambini e ragazzi: “Little girl” è la sua ultima uscita

La voce narrante di questo romanzo è impegnata nella scoperta di sé in quel momento di passaggio tra la fluidità dell’infanzia e le grossolane definizioni legate alla crescita. L’estate in un campeggio immerso in una pineta; serate attorno al falò e nuotate in piscina; Maddalena, l’amica di sempre, e i suoi pettegolezzi caldi; gli animatori più grandi, quasi mitizzati – come Anna, che vede e comprende più di quanto non lasci intendere; alcuni ragazzi stranieri, misteriosi e intriganti. Una folla di sensazioni e di sorprese; istanti prodigiosi e attimi amari; e il dono di una scoperta: che regalo prezioso è trovare qualcuno che ti vede per ciò che sei meglio di quanto non riesca a vederti tu.