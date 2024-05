Tumore endometrio: la combinazione di olaparinb e durvalumab raddoppia la risposta

La combinazione di olaparib e durvalumab ha più che raddoppiato la durata mediana della risposta nelle pazienti con tumore dell’endometrio con capacità di mismatch repair

AstraZeneca ha reso noto che la combinazione di olaparib e durvalumab ha più che raddoppiato la durata mediana della risposta nelle pazienti con tumore dell’endometrio con capacità di mismatch repair.

I dati provengono da uno studio di Fase III che ha valutato l’effetto della somministrazione dell’inibitore del checkpoint durvalumab e dell’inibitore della PARP olaparib dopo la chemioterapia in pazienti con carcinoma endometriale avanzato o ricorrente.

AstraZeneca ha condiviso i dati principali dello studio nell’ottobre 2023, quando ha riferito che la combinazione di farmaci ha ridotto il rischio di progressione della malattia o di morte del 45% rispetto alla sola chemioterapia.

Questi ulteriori dati dello studio DUO-E sono stati presentati oggi in una sessione di ultimazione del meeting annuale della Society of Gynecologic Oncology (SGO) a San Diego, in California.

Hye Sook Chon, oncologa ginecologica presso il Moffitt Cancer Center di Tampa, in Florida, e sperimentatrice dello studio, ha dichiarato: “Le diagnosi di tumore dell’endometrio sono in rapido aumento, eppure negli ultimi anni è cambiato ben poco per quanto riguarda i nuovi trattamenti per il circa ottanta per cento delle pazienti con malattia avanzata o ricorrente che hanno una capacità di mismatch repair. I risultati di DUO-E dimostrano il beneficio di durvalumab più chemioterapia seguita da durvalumab per le pazienti con stato dMMR e forniscono prove convincenti per l’aggiunta di olaparib a questo regime per le pazienti con stato pMMR”.

Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology R&D, AstraZeneca, ha dichiarato: “I risultati del DUO-E hanno dimostrato che l’aggiunta di durvalumab alla chemioterapia consente di ottenere risultati migliori per le pazienti con carcinoma endometriale avanzato. Inoltre, per ottenere un beneficio clinico ottimale per le pazienti con il più grande bisogno insoddisfatto – quelle con capacità di riparazione del mismatch – l’aggiunta di olaparib potenzia ulteriormente l’effetto dell’inibizione del checkpoint nel tumore dell’endometrio.”

La presentazione si è concentrata su un’analisi post-hoc che ha suddiviso la popolazione dello studio in base alla presenza di un tumore mismatch repair proficient o deficient.

In precedenza, gli inibitori del checkpoint si sono dimostrati più efficaci nelle pazienti con carcinoma endometriale con deficit di mismatch repair (dMMR), portando alle approvazioni della Fda in questa sottopopolazione per pembrolizumab e dostarlimab.

Lo stato del meccanismo di riparazione del mismatch (MMR, uno dei meccanismi di riparazione degli errori nel DNA) è un biomarcatore di particolare interesse nel tumore dell’endometrio; perciò nello studio DUO-E è stata condotta un’analisi esplorativa predefinita di sottogruppo per valutare i risultati nelle pazienti con capacità di riparazione del mismatch (pMMR) e in quelle con deficit di questo meccanismo (dMMR).

La suddivisione del set di dati in due sottopopolazioni ha mostrato che la combinazione olaparib durvalumab era più efficace nei dMMR. La sopravvivenza globale (OS) mediana nel braccio di controllo della chemioterapia dMMR è stata di 23,7 mesi. Lo studio non ha ancora raggiunto la OS mediana nelle coorti che hanno ricevuto durbvalumab come agente singolo o l’inibitore del checkpoint in combinazione con olaparib.

La durata mediana della risposta nei pazienti con dMMR è stata di 10,5 mesi nel braccio della chemioterapia e di 29,9 mesi nella coorte di combinazione olaparib durvalumab. Il braccio durvalumab non ha ancora raggiunto la durata mediana della risposta.

Mentre l’effetto dell’aggiunta di olaparinb a durvalumab nella dMMR non è ancora chiaro, con i pazienti che rispondono al solo inibitore del checkpoint PD-1, l’inibitore PARP sembra avere un effetto maggiore nella pMMR. La durata mediana della risposta nelle coorti di chemioterapia, durvalumab e combinazione di durvalumab e olaparib è stata rispettivamente di 7,6 mesi, 10,6 mesi e 18,7 mesi.

AstraZeneca ha rilevato un andamento simile nei dati sulla sopravvivenza libera da progressione (PFS). La PFS mediana è passata da 9,7 mesi e 9,9 mesi, rispettivamente, nelle coorti di chemioterapia e durvalumab a 15,0 mesi nel gruppo di combinazione con olaparib. I bracci pMMR di durvalumab e della combinazione con olaparib non hanno ancora raggiunto la OS mediana. Nel gruppo pMMR con chemioterapia, la OS mediana è stata di 25,9 mesi.

I risultati suggeriscono che la combinazione olaparib e durvalumab potrebbe avere un ruolo nella pMMR, un contesto in cui c’è un bisogno insoddisfatto perché gli inibitori del checkpoint sono meno efficaci. AstraZeneca ha presentato la domanda per DUO-E alle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone.