Laura Melania Rocchi nominata CFO di Mexedia

Mexedia, la tech company romana quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris, nomina Laura Melania Rocchi come Chief Marketing Officer

“Dare un’unica visione alle due anime di Mexedia: quelle di Tech Company e Società Benefit. Questa è la mission che assegniamo a Laura Melania Rocchi”. Lo dichiara il CEO di Mexedia SpA SB (https://mexedia.com) Orlando Taddeo nell’annunciare la nomina di Laura Melania Rocchi come Chief Marketing Officer della tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris e divenuta società Benefit a luglio del 2022.

La tech company offre soluzioni innovative e strumenti avanzati per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti.

Nata come società operante nel mercato internazionale di attività di terminazione di servizi voce e SMS, oggi Mexedia offre anche servizi tecnologici avanzati attraverso un’ampia gamma di tecnologie, come l’AI e l’IoT, e strumenti innovativi di Customer Experience, che permettono alle aziende di migliorare e semplificare tanto i propri processi interni, quanto il rapporto con i clienti.

“Per Mexedia – spiega Taddeo – è importante conciliare e valorizzare l’essere una Tech Company specializzata nell’erogazione dei più avanzati servizi tecnologici e con il suo essere una Società Benefit, pronta ad accogliere le più urgenti istanze di sviluppo a lungo termine, ecosostenibile e orientato socialmente”.

Due lauree in studi umanistici, passione per il tech e la sostenibilità – con un Master su temi ESG – e vocazione all’internazionalità: sono questi i tratti distintivi di Laura Melania Rocchi forte di un percorso che l’ha portata prima ad approfondire gli studi di letteratura in Portogallo, collaborando con l’Istituto Italiano di Cultura a Lisbona, e successivamente a interessarsi al mondo del marketing e della comunicazione al servizio del digitale.

Rocchi assume la guida del Marketing dopo essere stata negli ultimi anni direttore marketing di Baasbox, software house di Mexedia e dal 2014 al 2020 Marketing e Communication Manager e poi Head of Marketing Southern Europe di Codemotion, piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori software.