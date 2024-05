Christian Muela online con “Playing & Didjin 2024”

Con “Playing & Didjin 2024”, 15 tracce di world music onirica e misterica, un viaggio su dimensioni altre curato dall’artista Christian Muela

Fuori in digitale, sui principali store, la nuova compilation “Playing & Didjin 2024” dell’etichetta Keep On Didjin Records, collana di Freecom Hub dedicata alla world music e al didjeridoo, ideata dall’artista Christian Muela.

L’album è composto da 15 tracce nate da improvvisazioni condivise, per un totale di circa due ore di musica. Il fil rouge rimane il didjeridoo, strumento di cui Muela è sperimentatore, che si accompagna via via a formazioni e organici diversi: dalla fisarmonica alla chitarra, dall’elettronica al contrabbasso, fino ad arrivare a campane tibetane e shruti box.

Il risultato è quindi una commistione di atmosfere e timbri diversi, che abbracciano la dimensione onirica e di esplorazione di scenari altri. Suoni tribali ed elettronici quasi ossessivi, seguiti da brani ambient e meditativi. Il fine è allontanarsi da una realtà distopica, quella della contemporaneità, nella quale il valore di umanità e aiuto è spesso dimenticato.

“Incontrare gli artisti che hanno partecipato ai brani presenti nella compilation, ha aperto possibilità che vanno oltre ai paradigmi delle produzioni musicali – dice Christian Muela – È stato un piacere condividere insieme a loro delle ricerche di arte e visione sociale, che è nutrimento per lo spirito. Siamo cresciuti nutrendoci di questa musica, che arriva da una dimensione inespressa e misterica. Siamo frenetici nella dimensione del sogno. Vi aspettiamo a casa.”

“Playing & Didjin 2024” prosegue il percorso tracciato negli ultimi mesi con le altre uscite di Keep On Didjin Records, ultima delle quali Live At Zoch, registrazione di un concerto di Christian Muela e Arrington De Dionyso. L’obiettivo della collana è quello di sostenere la comunità dei suonatori di didgeridoo e compositori di world music in Italia e nel mondo.