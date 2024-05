Chiaré su tutti gli store digitali con il singolo “Barocco”

In radio e sulle piattaforme digitali “Barocco”, il secondo singolo della vincitrice del Premio Bianca d’Aponte 2023, Chiara Ianniciello, in arte Chiaré

È il brano che ha dato vita a tutto l’album in uscita per Four Flies Records, “Barocco”, nuovo singolo di Chiara Ianniciello, in arte Chiaré, cantautrice salernitana, vincitrice della 19esima edizione del Premio Bianca d’Aponte con “Zanzare”.

Il brano, disponibile in digitale, è la storia di un forte sentimento amoroso che l’autrice prova per una persona quasi sconosciuta, ma che in qualche modo sente essere “tale e quale” a lei. Il titolo richiama immaginari in cui chiese barocche, mare, limoni profumati e leggende di suore costrette nella loro condizione convivono, scenari che ricordano l’amato conosciuto tre giorni prima.

Una dichiarazione d’amore caratterizzata da synth dal sapore anni 70-80 e da un giro di basso suonato con grandissima maestria dalla giovane e talentuosa Giada De Prisco, che si ripete con insistenza, strizzando l’occhio ad Amarsi un po’ di Lucio Battisti.

“Barocco è il brano che ha dato vita a tutte le altre canzoni del disco – commenta Chiaré – Dopo svariati tentativi alla ricerca del sound giusto, io ed Ernesto Massimino Voza proprio grazie a questo brano abbiamo deciso di intraprendere la strada che porterà alla nascita di tutto il resto. Come un’intuizione, Barocco ha fatto nascere il mio mondo musicale”.

La voce di Chiaré, laureata in canto jazz e a breve anche in contrabbasso classico, alterna lingua italiana e napoletano, su un tappeto sonoro nel quale si incontrano soul, R’n’B e jazz. Modernità e tradizione si incontrano, dando vita a un sound delicato ma irresistibile. “Barocco” è il secondo singolo tratto dall’album di esordio “Chiaré”, in uscita per Four Flies Records, con il quale l’artista si propone di comunicare un mondo che spesso fatica ad ammettere le proprie emozioni e a riconoscerle, attraverso scenari a tratti ironici, malinconici e decadenti.

CREDITI “BAROCCO”

Testo: Chiara Ianniciello

Musiche: Chiara Ianniciello, Giuseppe Maiellano, Ernesto Massimino Voza

Arrangiamenti e produzione: Giuseppe Maiellano, Ernesto Massimino Voza