Aldo Colonetti e Valentina Croci in libreria con “Italdesign”

Aldo Colonetti e Valentina Croci con immagini e testimonianze dirette ripercorrono il periodo 1968-2023 che ha visto la trasformazione di un intero modello di sviluppo

Il sottotitolo Be ideneers, “siate ingegneri di idee”, riassume l’identità Italdesign e la lezione di Giorgetto Giugiaro, dal 1968 a oggi, testimoniate da una serie impareggiabile di vetture e prototipi per i grandi marchi e dalla scelta, rivoluzionaria, di portare in altri settori l’esperienza e la complessità dell’”automotive” spaziando dagli arredi alla fotografia, al packaging, al food design e di nuovo al settore trasporti, in una visione integrata che prefigura nuovi modelli di sviluppo.

Questo volume spettacolare nella sua realizzazione grafica ci conduce oltre le quinte, dalla simulazione virtuale fino al concreto allestimento del prototipo, che si tratti di un’hypercar elettrica, di un calice per la degustazione, di orologeria, di un sistema di trasporto per utenti con deficit motorio di un sorprendente vettore stradale e aereo.

Aldo Colonetti e Valentina Croci, gli autori, attraverso le immagini e le testimonianze dirette ripercorrono un arco temporale (1968-2023) che ha visto la trasformazione di un intero modello di sviluppo. Quindi ci illustrano i progetti più rilevanti e innovativi, sino alle proposte recentissime e alla quotidianità di una realtà unica nel Made in Italy per aggiornamento tecnologico e vastità del suo intervento (non solo per le dimensioni aziendali o il rilievo internazionale del marchio).