Accesso tempestivo ai farmaci: pubblicata analisi del Gruppo Multidisciplinare Innovatività

Valutazione dei farmaci ai fini delle decisioni di accesso e rimborsabilità: pubblicata analisi del Gruppo Multidisciplinare Innovatività

La valutazione dei farmaci ai fini delle decisioni di accesso e rimborsabilità a carico del SSN è un’attività complessa che richiede risorse qualificate e tempo. In un momento di grandi cambiamenti e di implementazione della riforma dell’AIFA, l’analisi del Gruppo Multidisciplinare Innovativita’ vuole rappresentare un contributo a supporto di riflessioni finalizzate a una gestione più strutturata del processo negoziale e di allocazione più razionale delle relative risorse.

scarica l’articolo scientifico

Nello specifico, sono stati approfonditi e/o elaborati i dati relativi a: (i) tempi necessari per ottenere il rimborso dei farmaci nei Paesi europei; (ii) tempi di valutazione e negoziazione di alcune categorie di medicinali per i quali la normativa italiana prevede un processo accelerato (100 giorni); (iii) tempistiche e numerosità delle procedure di prezzo e rimborso suddivise per tipologie negoziali in Italia; (iv) le evidenze sui programmi di accesso precoce ai medicinali a carico del sistema sanitario pubblico in Francia e in Italia.

In questa prospettiva, l’analisi ha evidenziato come:

• iniziative di prioritizzazione, come il programma francese “Accès Précoce” possono essere adottate e producono un’accelerazione dei tempi di accesso dei farmaci; mentre nel nostro Paese i percorsi che permettono un “accesso precoce” sono frammentati e introdotti spesso per obiettivi diversi;

• il contesto regolatorio italiano, oltre a poter strutturare meglio tale sistema di “accesso precoce”, avrebbe delle modalità in essere per rendere più rapida la procedura di valutazione e negoziazione (100 giorni) per alcuni farmaci; tale opportunità di fatto non è stata sfruttata e sarebbe importante rivedere strutturalmente gli ambiti in cui tale valutazione “rapida” ha più senso;

• è importante che si rifletta, in un contesto valutativo sempre più complesso, su una razionalizzazione delle procedure in valutazione della nuova Commissione Scientifica ed Economica del farmaco, e che alcune di queste vengano di fatto gestite in via prevalente o esclusiva dagli uffici di AIFA.