Rovazzi derubato dello smartphone in diretta social

Furto in diretta per il cantante e youtuber Fabio Rovazzi mentre era in ‘live’ su Instagram. Nel video si vede Rovazzi seduto all’esterno di un locale a Milano che legge un messaggio di un follower, ma non fa in tempo neanche a rispondere che gli viene portato via lo smartphone. Le immagini riportano proprio lo scippo e la fuga del ladro che corre via.

Ma gli utenti non sono convinti: “Ovvio che è organizzato. Col cellulare rubato come si fa a pubblicare il video?”, scrivono. E anche: “Uscirà un nuovo singolo, è tutta scena“. C’è anche chi se la prende con il sindaco meneghino e la percezione della criminalità in città: “Bene che sia successo a una persona famosa, lo vedranno in tanti questo video. Adesso Beppe Sala dirà ancora che si tratta di percezione? O proibirà le dirette Instagram per le strade per la sicurezza dei cittadini? Chissà..”.