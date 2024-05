Il film “Freaks Out” con Giorgio Tirabassi e Claudio Santamaria su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in onda “Freaks Out”. Nel cast Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto: la trama del film

Il grande cinema italiano è protagonista della prima serata di Rai 4 con il blockbuster “Freaks Out” (2021), in onda lunedì 13 maggio alle 21.20 su Rai 4. Si tratta dell’opera seconda di Gabriele Mainetti, che, dopo il pluripremiato “Lo chiamavano Jeeg Robot”, si confronta con un pastiche tra il fantastico e l’avventura, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Cencio, Fulvio, Mario e Matilde vivono e lavorano nel circo itinerante di Israel, che per loro è come un padre.

Vista la situazione nell’Italia occupata dalla Germania nazista, Israel sta valutando di fuggire con la compagnia in America: lui è ebreo e i “suoi ragazzi” sono dotati di poteri straordinari che potrebbero costituire un pericolo con le nuove leggi razziali.

Quando Israel scompare i quattro si mettono sulle sue tracce ma non sanno che l’ufficiale nazista Franz, dotato della facoltà di preveggenza, è alla ricerca di esseri con poteri straordinari come i suoi per costruire un esercito di super-uomini che possano portare Hitler a vincere la guerra. Un ricchissimo cast composto da Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Franz Rogowski è al centro di un’opera mai vista prima nel panorama italiano, che unisce il genere “supereroistico” in stile “X-Men” con una visione originale e personale di una pagina di Storia italiana.