Tennis, Camila Giorgi su Instagram fa chiarezza sul suo ritiro

Camila Giorgi lascia il tennis giocato: “Su di me voci inesatte”. La tennista ha annunciato ufficialmente il ritiro con una storia pubblicata su Instagram

Se solo due giorni fa il mondo del tennis s’interrogava su quale fine avesse fatto e sul perché di quella improvvisa sparizione dai radar, oggi Camila Giorgi ha deciso di annunciare ufficialmente il suo addio alla terra rossa. Tramite una storia pubblicata su Instagram, l’ormai ex tennista, ha spiegato le sue motivazioni: “Per favore seguite questa mia pagina per notizie veritiere. Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme”.

L’azzurra quindi non ha svelato dove si trova e ha invitato appunto chi la segue a non credere alle fake news che sono circolate su di lei in questi giorni. A quanto si sa, la Guardia di Finanza sta cercando Camila Giorgi per contestarle una presunta evasione fiscale, mentre a luglio la tennista è attesa dal gip di Vicenza in merito all’inchiesta in cui è coinvolta sui falsi vaccini antiCovid. Lei avrebbe al momento lasciato l’Europa per andare negli Stati Uniti.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).