Su Rai 2 doppio episodio in prima Tv per 911 e 911 Lone Star: la trama

Stasera su Rai 2 in prima visione Tv 911 con l’episodio intitolato “May Day” e a seguire 911 Lone Star con l’episodio “Incapacità”: la trama

Nuove sfide aspettano le squadre dei vigili del fuoco, dei paramedici e degli agenti di polizia di Los Angeles nel nuovo appuntamento con la quinta stagione di “9-1-1”, in onda in prima visione domenica 12 maggio alle 21.00 su Rai 2. Nell’episodio intitolato “May Day”, le squadre 118 e 133 intervengono per soccorrere i dipendenti del call center del 9-1-1 che ha preso fuoco a causa di un cortocircuito. Bobby rischia la vita per salvare May e Claudette che sono rimaste intrappolate in una stanza e, mentre Buck ed Eddie lavorano insieme per aiutare un elettricista ferito, Chimney e suo fratello si alleano per la prima volta. Con Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Hewitt, Oliver Stark.

A seguire, alle 21.50, continua, in prima visione, la terza stagione dello spin-off della serie: “911 Lone Star”. Nell’episodio dal titolo “Incapacità”, Owen si reca a Los Angeles per incontrare finalmente suo padre a cui non rimane molto da vivere. Dall’età di dodici anni non parla con lui, da quando, dopo un tragico avvenimento che ha toccato la sua famiglia, si è trasferito con sua madre a New York. Judd invece decide di portare Wyatt nel ranch di famiglia dove vive suo nonno. Durante una cavalcata un’emergenza crea le condizioni di un riavvicinamento tra padre e figlio. Con Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack.