“Souls” è il nuovo singolo del progetto Monolith Grows

Esce su tutte le piattaforme digitali “Souls“, il nuovo singolo del progetto Monolith Grows!. Il primo capitolo svelato da “Fear Makes You Pale”. É il brano che ha gettato le basi della collaborazione con Carmelo Pipitone, che ne è il produttore artistico, ma anche quello in cui esce l’impronta “pop” della formazione. “Souls” è un percorso emotivo, sfaccettato da vari stati d’animo. É un viaggio di ricerca e redenzione, ed infine una richiesta d’aiuto, con chitarre acustiche ad addolcire la solida struttura delle elettriche, che caratterizzano il brano. La vera protagonista è la voce, un testo intimo e d’impatto per semplicità, ricorrenza e melodia.

Il nuovo album “Fear Makes You Pale” è in uscita per All Right Riserva Recordz.

Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme abbiamo parlato parecchio della direzione che il disco, secondo me, avrebbe dovuto prendere. Tra i primi pezzi che i ragazzi mi fecero ascoltare c’era Souls e la prima idea che mi venne in mente fu quella di provare ad aggiungere una chitarra acustica, anche per capire se avrebbero storto il naso (eheh) Non trovai nessuna resistenza invece e la canzone iniziò a rotolare verso una direzione più morbida ma non meno incisiva.

Grazie ad una linea vocale estremamente versatile e ad una struttura solida delle chitarre,della batteria e del basso il risultato è stato facile da ottenere! Una canzone potente dal testo importante!

(Carmelo Pipitone)

