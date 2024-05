Oggi è la Festa della Mamma: come e quando si celebra nel mondo

In molti Paesi del mondo come l’Italia la Festa della Mamma cade la seconda domenica di maggio. Ma non in tutti: ecco le curiosità

Se le mamme d’Italia quest’anno saranno festeggiate domenica 12 maggio, nel mondo la festa della mamma cade in tanti mesi diversi. In diversi paesi arabi, ad esempio, come l’Egitto o l’Iraq, la mamma si celebra in marzo. In Thailandia la giornata dedicata alle mamme è in pieno agosto, mentre la Corea del Nord le festeggia a metà novembre. Paese che vai, mamme che trovi.

LE MAMME NELL’ANTICA GRECIA E ALL’EPOCA ROMANA

C’è da dire che la decisione di ‘dedicare’ una giornata alle mamme è veramente antica, tanto che già nell’antica Grecia si dedicava alla figura della madre un giorno dell’anno: la festa coincideva con i festeggiamenti per la dea Rea, la madre di tutti gli Dei. Tradizionalmente, cadeva alle idi di marzo, che nel calendario romano corrispondeva al 15 marzo. Nell’antica Roma, invece, alla fine di marzo veniva festeggiata per una settimana intera la divinità Cibele, simbolo della Natura e di tutte le madri. L’1 marzo, invece, si celebravano le Matronalia, nei fatti una festività dedicata alle matrone, ossia le mogli e le madri.

LA PRIMA FESTA DELLA MAMMA

In epoca modena, la prima la prima celebrazione vera e propria risale al 1908 negli Usa, quando Anna Marie Jarvis dedicò una cerimonia commemorativa in onore di sua madre. Sei anni dopo, il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge che designava la seconda domenica di maggio come data nazionale del ‘Mother’s Day’, come riconoscimento di amore e gratitudine per le madri. Con l’andare del tempo questa festività si è evoluta in una festa commerciale, il cui volume di affari è superato solo dalle festività natalizie.

IN EUROPA

La festa venne introdotta nel 1917 in Svizzera, nel 1918 in Finlandia, nel 1919 in Norvegia e in Svezia, nel 1923 in Germania e nel 1924 in Austria. Successivamente molti altri Paesi introdussero anch’essi la ricorrenza.

IN ITALIA

In Italia inizialmente la Festa della mamma fu celebrata l’8 maggio a partire da metà degli Anni 50, in concomitanza con la commemorazione cattolica della Madonna del Rosario di Pompei. Qualche anno, fu scelto di cambiare giorno, celebrando la Festa della mamma ogni seconda domenica di maggio.

QUANDO SI CELEBRA LA FESTA DELLA MAMMA NEL MONDO

Le date per la ricorrenza della festa della mamma sono le più diverse, da una parte all’altra del mondo. La Norvegia ha scelto febbraio (seconda domenica del mese), mentre in marzo la festeggiano moltissimi paesi. In alcuni paesi come Albania, Bulgaria, Romania, Afghanistan o Vietnam, in realtà la festa della mamma viene fatta coincidere con la festa della donna dell’8 marzo. Molti altri paesi, soprattutto in Africa e Asia, celebrano le mamme il 21 marzo, in coincidenza con l’equinozio di primavera. Succede in Egitto, negli Emirati arabi uniti, in Iraq, Kuwait, Giordania, Libano, Palestina, Qatar, Siria, Sudan e Yemen. Mamme festeggiate in marzo anche in Gran Bretagna, dove la Festa della mamma cade nella quarta domenica di quaresima.

Festa nella prima domenica di maggio in Portogallo, Spagna Ungheria. Ma anche in Angola, Capo Vertde, Lituania. La seconda domenica di maggio, che è la ricorrenza anche italiana, è quella che mette d’accordo il maggior numero di paesi nel mondo. L’elenco è veramente lunghissimo: si va dall’Australia all’Austria, dagli Stati Uniti alle Isole Cayman, dal Brasile al Canada, passando per Nuova Zelanda, Malta, Venezuela, Uganda, Filippine, Kenya, Sudafrica, Tanzania, Germania, Cina, Giappone, Grecia, Colombia, India, Islanda, Turchia. E ancora Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Perù Congo. E l’elenco è ancora lungo.

La Francia e la Svezia festeggiano le mamme alla fine di maggio, nell’ultima domenica. E così fanno Marocco, Algeria, Tunisia, Senegal, Mauritius, Madagascar e Haiti. In Mongolia la festa della mamma è l’1 giugno, in Lussemburgo nella seconda domenica di giugno e in Kenya il 26 giugno.

La festa della mamma cade il 12 agosto in Thailandia, il 15 agosto in Costa Rica. Si passa a ottobre per Bielorussia (14 ottobre) e Malawi (15 ottobre). Fine ottobre per l’Argentina (terza domenica del mese), 16 novembre in Corea del Nord e fine novembre per la Russia (ultima domenica del mese). Scelgono dicembre per festeggiare le mamme lo stato di Panama (8 dicembre) e l’Indonesia, che celebra le mamma tre giorni prima di Natale, il 22 dicembre.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (www.dire.it).