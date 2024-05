Metha_Phora torna con la canzone “L’Ultima Lettera”

“L’Ultima Lettera”, il nuovo singolo di Metha_Phora disponibile in radio e in digitale, è un inno all’amore eterno e alla vita

Metha_Phora, pubblica il suo nuovo singolo intitolato “L’Ultima Lettera”.

Questo brano toccante e profondo si presenta come un inno all’amore eterno, alla vita e all’importanza di godersi ogni istante.

“L’Ultima Lettera” è il racconto struggente di un momento di vita vissuto da un soldato in guerra, che scrive la sua ultima lettera all’amata sapendo che non potrà mai raggiungerla. Nonostante la consapevolezza che la lettera non arriverà mai al destinatario, il soldato si aggrappa alla speranza che le sue parole possano comunque arrivare al cuore della persona amata.

Come egli stesso scrive: “ma ciò che scrivo resta e ti arriverà comunque”.

Attraverso questa potente metafora, il brano esplora il tema della guerra interiore, degli ostacoli che ci troviamo ad affrontare nella vita e del desiderio di liberazione da quelle paure e ansie che ci impediscono di vivere pienamente. Il “grido di aiuto e liberazione verso il generale” diventa così il simbolo di una lotta personale contro i nostri demoni interiori.

Con la sua voce penetrante e le sue liriche commoventi, Metha_Phora fa riflettere sull’importanza di apprezzare ogni momento della vita e di amare senza riserve, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare lungo il cammino.

Gianluca nasce a Roma l’08 Giugno del 1996, cresce senza il papà prendendosi sin da subito il carico di responsabilità verso la vita e un senso di protezione per la mamma.

La sua vita è stata caratterizzata da molteplici spostamenti, cresciuto tra Roma, Manchester e Madrid, a causa del lavoro della mamma, cambiando spesso case, paesi, amicizie, ricominciando ogni volta da capo.

Queste esperienze gli hanno permesso di imparare bene le lingue (Inglese e Spagnolo) oltre a dargli un apertura mentale e una versatilità verso la vita e i cambiamenti.

Nel 2018, a soli 21 anni, diventa papà di una bambina che lui definisce “fonte d’ispirazione, forza e salvezza”.

Nel 2022 esplode la volontà di esprimersi tramite la musica, così inizia a studiare pianoforte, canto e scrittura totalmente da autodidatta.

La musica diviene così un’ ossessione oltre che una vera e propria necessità.

A Giugno 2023 pubblica il suo primo singolo “Non Mollare”, un brano che simboleggia i ripetuti sforzi che ha affrontato nella sua vita, che indipendentemente da tutto, non lo hanno mai buttato giù.

A luglio 2023 partecipa come concorrente a The Coach VI, un’esperienza che gli cambia la vita in termini musicali.

Proprio durante il programma televisivo, incontra la sua attuale Vocal Coach, che intravede in lui qualcosa di diverso e speciale, stringendo sin da subito un legame, che li porterà successivamente a prendere la decisione di iniziare a lavorare insieme per accompagnarlo nel suo percorso artistico. Nel 2024 firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “L’Ultima Lettera”.