Kilimangiaro oggi su Rai 3 tra Urban Art e i giardini di Tangeri

Nuovi filmati, racconti e storie di viaggi e viaggiatori. Domenica 12 maggio alle 17.20 su Rai 3, “Kilimangiaro” – il programma di Rai Cultura con Camila Raznovich – spazierà dall’Urban Art, con due artisti di fama internazionale come Made 514 e Joys, alla poesia dei giardini di Tangeri con il paesaggista Umberto Pasti.

Una pagina dedicata all’ ambientale con la professoressa di Oceanografia e Fisica dell’atmosfera Claudia Pasquero che studia le relazioni tra l’oceano e il clima mentre in collegamento da New York, Ambrogio Beccaria racconterà la sua ultima vittoria in una delle regate più prestigiose: la Transat CiC che parte dal nord della Francia fino ad arrivare negli Stati Uniti.

Molti saranno i filmati che film-maker del programma hanno realizzato in tutte le parti del mondo, da Varanasi in India passando per l’Alaska fino in Malesia. Infine, un nuovo episodio del Cacciatore di Paesaggi, Fabio Toncelli, che mostra un paesaggio calabro ancor intatto.