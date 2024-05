Vitiligine non segmentale: benefici da fototerapia con ritlecitinib orale

Miglioramenti nei pazienti con vitiligine non segmentale, sia con ritlecitinib orale sia con il trattamento combinato con la fototerapia ultravioletta B a banda stretta

Nei pazienti con vitiligine attiva non segmentale, sia la monoterapia con ritlecitinib orale che il trattamento combinato con la fototerapia ultravioletta B a banda stretta due volte alla settimana ha migliorato la ripigmentazione del viso e di tutto il corpo, secondo una relazione tenutasi al congresso 2024 dell’American Academy of Dermatology (AAD).

Gli attuali trattamenti per la vitiligine sono limitati e comprendono i raggi UVB a banda stretta, immunosoppressori topici e sistemici, ruxolitinib topico e chirurgia, ha affermato Emma Guttman-Yassky del Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology presso la Icahn School of Medicine al Mount Sinai.

I dati mostrano che i raggi UVB a banda stretta inducono la differenziazione e la ripigmentazione dei melanociti, mentre ritlecitinib, un doppio inibitore selettivo della Janus chinasi 3 e della famiglia delle tirosin chinasi in fase di studio per il trattamento della vitiligine non segmentale, si è dimostrato sicuro ed efficace in uno studio di fase IIb.

«Sappiamo da molto tempo che la fototerapia è di aiuto nella vitiligine» ha commentato. «Con l’avvento dei nuovi farmaci non sapevamo se ci fosse un ulteriore vantaggio nell’utilizzarli insieme alla fototerapia. Questo è il primo studio che dimostra che effettivamente la fototerapia comporta un beneficio ulteriore. Se li usiamo entrambi i risultati sono ancora migliori, anche se non tutti hanno possibilità di accedere alla fototerapia ed esistono vincoli pratici».

Valutazione dell’efficacia del trattamento con ritlecitinib più fototerapia

I ricercatori hanno analizzato i dati di 230 adulti affetti da vitiligine non segmentale che hanno completato uno studio di estensione dopo un periodo di dose-ranging con ritlecitinib orale per 24 settimane in uno studio di fase IIb. Hanno assegnato in modo casuale i pazienti a ricevere ritlecitinib 50 mg per via orale una volta al giorno con una dose di carico di 200 mg una volta al giorno per 4 settimane (n = 187, età media 44,7 anni, 57,2% donne, 67,4% bianchi) o a ritlecitinib più fototerapia UVB a banda stretta due volte a settimana (n = 43, età media 46,3 anni, 55,8% donne, 60,5% bianchi).

Gli esiti includevano la variazione percentuale dal basale alla settimana 24 del facial Vitiligo Area Scoring Index (F-VASI), del total VASI (T-VASI), del patients’ global impressions of change in vitiligo (PaGIC-V) e la sicurezza.

«I pazienti randomizzati in questo studio erano quelli che non avevano raggiunto una riduzione di almeno il 50% nel punteggio T-VASI o quelli che avevano avuto un miglioramento inferiore al 50% durante le 16 settimane del periodo di dose-ranging» ha precisato Guttman-Yassky durante la presentazione.

La fototerapia migliora i già buoni risultati di ritlecitinib

L’analisi ha mostrato che la riduzione media dal basale a 24 settimane nell’F-VASI è stata del 55,1% rispetto al 69,6% per i partecipanti rispettivamente nei gruppi con ritlecitinib in monoterapia e in combinazione con la fototerapia (P=0,009). Alla settimana 24, il 29,2% dei pazienti nel gruppo ritlecitinib in monoterapia e il 60,9% di quelli in trattamento combinato ha raggiunto la risposta F-VASI 75 (P=0,007).

La riduzione media dal basale a 24 settimane nel T-VASI è stata del 24,5% e del 46,8% per i partecipanti rispettivamente nei gruppi con ritlecitinib in monoterapia e in fototerapia di combinazione (P<0,001).

La percentuale di soggetti che hanno dato un giudizio di “molto migliorato” o “estremamente migliorato” nel PaGIC-V è stata del 30% con la monoterapia farmacologica e del 57,7% con il trattamento combinato (P=0,012). Non sono stati osservati nuovi eventi di sicurezza.

La relatrice ha rimarcato che la terapia aggiuntiva con UVB a banda stretta sembra migliorare l’efficacia di ritlecitinib, anche se sono necessari ulteriori studi su un campione più ampio. Ha tuttavia affermato che personalmente consiglierebbe la terapia di combinazione a coloro che potrebbero essere dei buoni candidati. «Se è possibile per il paziente ricevere sia i farmaci per via orale che la fototerapia, per me sarebbe la soluzione migliore» ha concluso.

Referenze

Yamaguchi Y et al. S026 late-breaking research: session 1. Presented at: American Academy of Dermatology Annual Meeting; March 8-13, 2024; San Diego.