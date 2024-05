Locman, gli orologi italiani al polso dei vip di tutto il mondo

Vi portiamo alla scoperta degli orologi disegnati e realizzati all’isola d’Elba che hanno conquistato molte celebrità grazie al loro stile senza tempo.

La passione per l’arte dell’orologeria è ciò che ha portato il brand Locman a essere famoso ovunque e a conquistare fan soprattutto negli Stati Uniti.

Jennifer Lopez, Tom Cruise, Sharon Stone, Elton John sono tra i clienti vip dell’azienda dell’Elba (fonte Messaggero) un vero must have da indossare in ogni occasione per il loro mix perfetto di lusso e funzionalità.



Scopriamo insieme le collezioni principali che potrai trovare su Gioielli Paladini:

La linea Locman Montecristo è quella che più li rappresenta con la sua cassa dal design particolare abbinata a bracciali in acciaio o a cinturini in silicone o in pelle dai molteplici colori, un vero orologio dal carattere sportivo.

I movimenti possono essere sia solo tempo che crono automatici o al quarzo, anche in versione skeleton, per arrivare ai modelli top di gamma con movimento a carica manuale Oisa completamente realizzato in Italia.

Un mix di design sportivo ed elegante caratterizza la collezione Locman Stealth per la quale vengono impiegati materiali d’avanguardia come il titanio.

Sono disponibili sia quarzo solo tempo, cronografi e automatici subacquei 300metri, con quadranti soleil sunray di vari colori e vetro zaffiro.

I cinturini in silicone colorati o con un magnifico bracciale in titanio con chiusura a farfalla a scomparsa sono il corredo perfetto di questa linea di orologi.

Se invece ami gli orologi eleganti dalle linee pulite, nella collezione Locman 1960 hai la possibilità di trovare l’accessorio che può esaltare il tuo outfit.

Disponibili con movimento al quarzo o automatici, cronografi o solo tempo, i magnifici quadranti soleil sono abbinati a casse in acciaio o dorate rosa.

Degna di un menzione speciale la collezione dedicata alla nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana in occasione del giro del mondo iniziato nel 2023 e che rappresenta al massimo la propria identità Italiana e Toscana.

Realizzati nei modelli Montecristo, Island e Mare sono contraddistinti da un quadrante blu oceano con i continenti in silver.

L’eleganza senza tempo rende gli orologi Locman l’accessorio ideale indossato sia in occasione di una serata speciale, sia nel quotidiano perchè aggiunge un tocco di classe a qualsiasi look.

Indossare un orologio Locman ti permetterà di sentirti sempre al top dello stile italiano.