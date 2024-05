K-ANT su YouTube con il videoclip di “Ma Maison”

Online su YouTube, il videoclip di Ma maison è il terzo estratto dal disco “Cenere” di K-ANT. Il videoclip è diretto da Alessandro de Leo

Fuori dal 15 marzo 2024 su YouTube, il videoclip di Ma maison è il terzo estratto dal disco “Cenere” di K-ANT. Il videoclip, diretto da Alessandro de Leo, gioca molto sul concetto di fuggire o affrontare le proprie paure e responsabilità: ogni volto rappresenta una sfaccettatura di noi stessi, delle nostre voci interiori che a modo loro ci parlano. Sta a noi capire se affrontarle o fuggire da esse, come e dove sentirsi più a casa, senza restarne sopraffatti. Il brano Ma maison è uno tra i più particolari contenuti nel disco. Le chitarre, prima melodiche e poi distorte, sembrano andare all’unisono con una sezione ritmica cadenzata e a tratti irruenta, il cui sottofondo è un piano malinconico unito ai suoni di tastiera. Allo stesso modo il testo: le rime taglienti e veloci delle strofe sono intervallate da un ritornello in francese che, come fosse un mantra, si ripete con accenti spostati e differenti.

GUARDA IL VIDECLIP: https://youtu.be/aIUicoODS1A

“Che cos’è una casa? Una realizzazione personale per molti. Per altri è un porto sicuro, dove poter essere finalmente tranquilli e in pace con se stessi. Sentirsi a casa, sentirsi abbracciati da un calore che pochi posti al mondo, fuori da quelle quattro mura mentali e non, riescono poi a darci.” – K-ANT