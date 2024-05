Internazionali di tennis: Djokovic colpito alla testa dalla borraccia di uno spettatore

Internazionali di tennis: Djokovic colpito da una borraccia scivolata dallo zaino di uno spettatore mentre firma autografi, il video

Il tennista Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia metallica, o forse una lattina, che gli sarebbe arrivata addosso dagli spalti mentre usciva dal campo centrale degli Internazionali di tennis di Roma dopo la vittoria contro il suo avversario francese Corentin Moutet. Il tennista aveva rallentato il passo per firmare un paio di autografi a qualche fan che allungato un foglietto per una dedica. E in quel momento, dall’alto, gli è piombata in testa una cosa che sembrava una bottiglietta di acqua. Lui si è subito inginocchiato a terra tenendosi la testa.

La notizia è stata data da Sky Sport, che spiega che il tennista si sarebbe tagliato e sarebbe anche uscito del sangue. Se all’inizio la dinamica non era chiara (e non si capiva da dove fosse arrivata la borraccia), in serata in un video diffuso dalla ‘Gazzetta’ si vede che a colpire Djokovic è stata una borraccia scivolata dalla tasca di un fan che si stava allungando verso il basso al passaggio del campione.