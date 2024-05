Il mare e la fusione delle stelle di neutroni a “Quasar” stamani su Rai 2

Stamani su Rai 2 secondo appuntamento con “Quasar”, tra scienza e conoscenza. In scaletta la tutela del mare e la fusione delle stelle di neutroni

Perché le immagini riflesse allo specchio sono invertite rispetto al nostro sguardo? Valerio Rossi Albertini lo spiegherà nel secondo appuntamento di “Quasar”, in onda sabato 11 maggio alle 10.10 su Rai 2. A seguire, Fabio Gallo incontrerà Rosalba Giugni per discutere di comportamenti ecologici e tutela dell’ambiente marino. Nella rubrica dedicata alla transizione energetica sarà ospite Luca Conti, per parlare di fonti di energia rinnovabile e fare una dimostrazione pratica su come funziona una comunità energetica.

Il programma proseguirà con Marita Langella, alla scoperta di robot aerei in grado di sostituire l’uomo in mansioni professionali rischiose. E infine, nello “Spazio… alle donne” Valerio Rossi Albertini intervisterà l’astrofisica Eleonora Troja, la prima a osservare la fusione tra due stelle di neutroni. Come di consueto, tra un argomento e un altro, andranno in onda le clip realizzate con lo scopo di sfatare luoghi comuni, fake news o vere e proprie “bufale”, spiegabili attraverso la scienza e la conoscenza.