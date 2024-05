Diabete di tipo 1: fluttuazioni dei livelli di glucosio legate a elaborazione cognitiva

Studio ha rilevato che nel diabete di tipo 1 le fluttuazioni dei livelli di glucosio erano collegate alla velocità di elaborazione cognitiva

Uno studio pubblicato su NPJ Digital Medicine, una rivista di Nature, ha rilevato che nel diabete di tipo 1 le fluttuazioni dei livelli di glucosio erano collegate alla velocità di elaborazione cognitiva, ma non avevano impatto sull’attenzione sostenuta.

Lo studio ha incluso 200 adulti con diabete di tipo 1 e un’età media di circa 46 anni. Poco più della metà erano donne, il livello medio di emoglobina glicata (HbA1c) era del 7,5% e quello del glucosio era di 182,3 mg/dl. Secondo i dati ricavati ogni 5 minuti dai dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM), la glicemia era nell’intervallo target (70-180 mg/dl) in media nel 54,6% dei casi ed era superiore a 180 mg/dl nel 42,5%.

Per il test di corrispondenza dei simboli digitali (DSM, digital symbol matching), ai pazienti è stato presentato un simbolo target e un tasto di abbinamento cifra-simbolo. Per premere la cifra abbinata al simbolo target nel tasto hanno utilizzato un touchscreen. Ogni sessione di valutazione momentanea ecologica cognitiva è durata 30 secondi.

Gli attuali metodi di valutazione del funzionamento cognitivo si basano tipicamente su un singolo punto temporale per valutare e caratterizzare le prestazioni di un individuo. Tuttavia, il funzionamento cognitivo fluttua negli individui nel tempo in relazione ai contesti ambientali, psicologici e fisiologici, e questo limita la generalizzabilità e l’utilità diagnostica delle valutazioni di singoli punti temporali, in particolare tra le persone che possono mostrare ampie variazioni a livello cognitivo a seconda del contesto fisiologico o psicologico (come nel caso dei soggetti con diabete di tipo 1, che possono avere concentrazioni di glucosio fluttuanti durante il giorno). La valutazione momentanea ecologica (EMA, ecological momentary assessment) cognitiva è un metodo per comprendere le differenze tra persone e catturare la variazione intra-persona nella cognizione nel tempo.

Per il test delle prestazioni continue a insorgenza graduale, i pazienti hanno visualizzato un’immagine circolare in scala di grigi di una città o di una montagna e sono stati istruiti a premere il touchscreen quando l’immagine raffigurava una città e a non rispondere quando l’immagine raffigurava una montagna. Ogni sessione durava 60 secondi e consisteva in 75 prove.

Prestazioni cognitive inferiori con grandi fluttuazioni glicemiche

I risultati hanno mostrato che grandi fluttuazioni della glicemia erano associate a una velocità di elaborazione più lenta misurata dal tempo di reazione di corrispondenza dei simboli digitali, hanno scoperto il primo autore Zoë Hawks, del McLean Hospital di Belmont, Massachusetts, e colleghi.

Questo collegamento era significativo in tre diversi limiti di completamento della valutazione ecologica momentanea per il tempo di reazione di corrispondenza dei simboli digitali (≥50%, ≥66% e ≥80%). Le fluttuazioni del glucosio non erano associate all’attenzione sostenuta, come misurato mediante test di prestazione continuo a esordio graduale.

«Non pensiamo che ampie fluttuazioni del glucosio siano salutari per il corpo, ma i nostri risultati suggeriscono anche che, quando i livelli di glucosio si discostano molto da quelli a cui l’organismo è abituato, si potrebbe avvertire una maggiore lentezza del pensiero» ha spiegato l’autore senior Laura Germine del McLean Institute for Technology in Psychiatry. «Mantenere un livello stabile di glucosio è importante per la salute generale e probabilmente si tradurrà anche in una funzione cognitiva più stabile di ora in ora e di giorno in giorno».

Sono state anche rilevate delle differenze individuali riguardo alla vulnerabilità cognitiva alle fluttuazioni del glucosio, che potrebbero avere un impatto maggiore su alcune persone rispetto ad altre.

Tempi di reazione più lenti con livelli glicemici sotto la media

«Anche se la maggior parte dei pazienti aveva una velocità di pensiero più lenta con livelli glicemici bassi o molto alti, differivano molto nel modo in cui il loro pensiero veniva influenzato dai cambiamenti nel glucosio» ha aggiunto Germine. «I cambiamenti quotidiani del glucosio hanno reso alcune persone notevolmente più lente nella rapidità di risposta, mentre per altre non hanno fatto una grande differenza».

Ad esempio, quando il glucosio era una deviazione standard al di sotto della sua media, i pazienti con un’elevata vulnerabilità alle sue fluttuazioni hanno risposto rispettivamente 0,76 ms e 3,24 ms più lentamente al test di prestazione continuo a insorgenza graduale e ai tempi di reazione di corrispondenza dei sintomi digitali, rispetto ai soggetti con una bassa vulnerabilità alle fluttuazioni. Allo stesso modo, quando il glucosio era due deviazioni standard al di sotto della media, i soggetti con elevata vulnerabilità alle fluttuazioni del glucosio hanno risposto con un tempo di reazione più lento rispettivamente di 1,8 ms e 9,30 ms ai due test in confronto a quelli con bassa vulnerabilità.

Germine ritiene che i medici dovrebbero essere consapevoli del fatto che i pazienti possono avere risposte molto diverse allo stesso livello di glucosio e che quest’ultimo può essere associato a difficoltà di pensiero per un paziente ma non per un altro.

Nel complesso, i partecipanti hanno costantemente ottenuto il tempo di reazione più veloce nel test di corrispondenza dei simboli digitali quando la glicemia era leggermente superiore al livello medio individuale. La prestazione più veloce in media si è verificata in presenza di 0,72 deviazioni standard (47,49 mg/dl) sopra la media del glucosio di un individuo ed è stata associata a un aumento delle prestazioni dello 0,57% (5,30 ms), rispetto alle medie cognitive.

«Questa è stata una scoperta importante, dato che i diabetici spesso riferiscono di sentirsi meglio con un livello di glucosio superiore a quello considerato sano» ha commentato la coautrice Naomi Chaytor della Washington State University di Spokane. «Potrebbe darsi che il cervello si abitui al livello di glucosio abituale, quindi il prossimo passo sarà valutare se il livello glicemico associato al picco di prestazione si sposta nell’intervallo normale quando la quantità di tempo trascorso al di sopra dell’intervallo viene ridotto, cosa che può essere ottenuta attraverso l’uso di sistemi automatizzati di gestione del diabete».

In un’analisi post-hoc, la circonferenza del collo è emersa come una variabile inaspettata che ha influenzato il legame tra le differenze individuali nella vulnerabilità cognitiva alle fluttuazioni del glucosio. Secondo i test di correlazione, il rischio di apnea notturna (r=0,43, P<0,001) e l’adiposità della parte superiore del corpo (r=0,16, P=0,051) erano collegati alle stime individuali della vulnerabilità cognitiva alle fluttuazioni del glucosio, mentre il sesso non lo era (r= 0,11, P=0,17).

