Tumore al seno: prime mutazioni del DNA già durante la pubertà

Il gruppo di ricercatori giapponesi ha deciso di studiare questo processo sequenziando il DNA di tessuto sano delle lesioni benigne che frequentemente accompagnano il tumore e del tumore stesso. Per semplificare lo studio, dato che esistono molti tipi differenti di tumore della mammella, hanno deciso di concentrarsi su un sottotipo che presenta una specifica aberrazione cromosomica, der(1;16), presente in circa un quinto di tutti i tumori mammari. Hanno così scoperto che questo cambiamento del cromosoma compare nel periodo compreso tra la prima pubertà e la tarda adolescenza e che il clone MRCA appare all’inizio della quarta decade di vita.

Per fare una stima della velocità con cui si accumulano le mutazioni, i ricercatori hanno generato degli organoidi, ossia tessuti tridimensionali coltivati in laboratorio in cui si simulano la struttura del seno), partendo da cellule di epitelio mammario sano e tumorale. Le cellule sane sono state ricavate dal latte di donne che allattavano, poiché il latte contiene cellule epiteliali che possono essere usate per studi di laboratorio (come descritto in questo articolo). Le cellule malate sono state invece ottenute da biopsie di pazienti con tumore del seno, alcune delle quali erano in menopausa e altre no. Sequenziando il DNA degli organoidi e utilizzando metodi di analisi statistica i ricercatori hanno stimato che per ogni anno prima della menopausa le cellule epiteliali accumulano circa 20 mutazioni, mentre dopo la menopausa ne accumulano circa 8 all’anno. Il calo dei livelli di estrogeni ha perciò un effetto sulle modifiche al DNA che creano le condizioni per la comparsa del cancro.