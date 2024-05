Su Rai 1 “L’AcchiappaTalenti” con Milly Carlucci: le anticipazioni

Caccia alle abilità in prima serata su Rai 1: ecco “L’AcchiappaTalenti”, il nuovo talent show di Milly Carlucci. Le anticipazioni del programma

Il primo appuntamento con Milly Carlucci e un innovativo talent show è per venerdì 10 maggio, in prima serata su Rai 1: comincia “L’AcchiappaTalenti”, in onda in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Cinque puntate ricche di spettacolo, emozioni e sorprese per un grande show dove proprio il talento sarà protagonista assoluto, con esibizioni e performance di artisti provenienti da tutto il mondo.

Già dalla prima puntata, i cinque “acchiappatalenti” Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara metteranno alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche: per farlo avranno a disposizione un martelletto simile a quello dei battitori d’asta, ma dovranno sbrigarsi perché per scegliere avranno a disposizione poco tempo, ovvero la clip di presentazione e i primi 15 secondi dell’esibizione del talento.

Del resto, un vero talent scout deve avere intuito, velocità ed esperienza, ma anche fortuna e un pizzico di simpatia. I talenti che si esibiranno saranno di varia natura: cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Si tratta di artisti o aspiranti tali italiani e internazionali: alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri, altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo. Qualunque sia il valore e la natura del talento “acchiappato”, fondamentali saranno l’arringa per promuoverlo e convincere così il pubblico (che potrà votare sin dall’inizio per il proprio acchiappatalenti preferito sugli account X, Facebook e Instagram della trasmissione) e la giuria, che darà un voto da zero a 10 alla sua capacità di individuare e promuovere il talento scelto e anche alla sua affinità artistica.

La giuria dello show è composta dalla Presidente Simona Ventura, antesignana regina dei talent, da X Factor a Music Farm, da Flavio Insinna, attore, conduttore capocomico in teatro e in tv e brillante giurato del Cantante Mascherato, e da Francesco Facchinetti, primo conduttore di X Factor, che nella vita è principalmente un talent scout (Irama, Mr. Rain, Frank Matano, Rocco Hunt, Fedez, Emis Killa sono alcune delle sue scoperte) ovvero un promotore di talenti in grado di giudicare se i cinque protagonisti abbiano fatto o meno la scelta giusta. Il programma è articolato in due manche: nella seconda, dopo la classifica provvisoria della giuria, ad ogni acchiappatalenti verrà proposto un cambio al buio con un altro talento, e starà a lui scegliere se confermare la propria scelta o proseguire la gara con un nuovo compagno d’avventura.

Chi vincerà la puntata sulla base dei voti della giuria e del pubblico porterà infatti il suo talento in finale e dovrà esibirsi con lui nell’ultima puntata, in programma sabato 8 giugno.

“L’AcchiappaTalenti”, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle. È un programma di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo Sandra Nicola, regia di Luca Alcini.