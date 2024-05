Roccella a Scurati e Saviano: “Mi aspetto solidarietà per la censura”

La ministra Roccella parla dopo la contestazione durante gli Stati generali della Natalità: “Contro di me censura aggressiva. Mi aspetto solidarietà di Scurati e Saviano”

“Se mi impedisci di parlare mi censuri. Se contesti e dialoghi è diverso, anche se usi toni alti. Ho fatto tante manifestazioni, ma mai ho impedito a qualcuno di parlare”. La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, sulle pagine del Corriere della Sera continua a parlare di censura dopo la contestazione da parte di alcuni studenti durante il suo intervento sul palco durante gli Stati generali della Natalità. “Sono per il diritto al dissenso, sempre. Credo però che garantire la libertà di parola sia un diritto non negoziabile- dice la ministra che non riusciva a parlare per le grida degli studenti- Era impossibile parlare durante la contestazione“.

Innumerevoli i messaggi di solidarietà per Roccella, tra cui anche quello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e della premier, Giorgia Meloni. La ministra sottolinea: “Comunque a proposito di censura vorrei sentire la solidarietà dei vari Antonio Scurati, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Chiara Valerio“.

Durante il panel “sono stata sommersa di fischi, l’ho trovato particolarmente sgradevole. Una censura aggressiva totalmente immotivata“, e spiega: “Secondo me ci sarebbe bisogno di qualche approfondimento da un punto di vista della sorellanza, della solidarietà tra donne. Non si deve dimenticare che la libertà delle donne parte dal riconoscimento di una solidarietà che trascende la diversità di partito, di opinione”. Roccella di sofferma sul concetto di sorellanza trasversale: “Io non penso che il femminismo sia morto come qualcuno ha detto. Ma certo c’è bisogno di più dialogo, più ascolto“.