“Qualcosa che ti somigli” è il nuovo singolo di Andrea Meda

Disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “Qualcosa che ti somigli”, il nuovo singolo di Andrea Meda

Su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo di Andrea Meda, un nuovo capitolo autobiografico e intenso dal titolo “Qualcosa che ti somigli“. Una canzone ossimorica ed emotiva, per tutti i romantici che rimangono con i piedi per terra, alla ricerca di quotidianità.

Il brano è il frutto dell’insieme di pensieri che passano per la testa quando la vita ti porta ad incontrare una persona molto simile a te, che però sembra non accorgersi di questa affinità. È una canzone che parla d’amore, ma anche di come il rapporto con gli altri alle volte scateni dentro di noi sensazioni contrastanti.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/qualcosa-che-ti-somigli