Previsioni meteo 10 maggio 2024: tempo più stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 maggio 2024: tempo in miglioramento da Nord a Sud, residue precipitazioni al meridione

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo il maltempo di metà settimana. Nella giornata di oggi avremo tempo asciutto su tutta la Penisola, ad eccezione di isolate piogge al Sud peninsulare e Sicilia. Il weekend trascorrerà con clima prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature tipiche di Primavera. Le ultime previsioni dei modelli stagionali come ECMWF, CMCC e NMME mostrano anomalie positive di temperatura su gran parte del continente nella restante parte del mese, con valori più marcati soprattutto sui settori occidentali. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente superiori alla media, soprattutto dalla Penisola Iberica ai Balcani, passando anche per l’Italia. Non si escludono le prime vere incursioni dell’alta pressione africana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge sparse sui settori alpini, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle Alpi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse con locali piogge su Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su settori interni Peninsulari e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

