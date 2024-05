“Pink Skies” è il singolo new folk di Kimberly Genil

Disponibile per MTmusic in rotazione radiofonica e in tutte le piattaforme digitali il singolo di Kimberly Genil: Pink Skies

Esce per MTmusic in radio e in tutte le piattaforme digitali il singolo di Kimberly Genil: Pink Skies. Kimberly Genil, anche autrice del brano, si propone al largo pubblico dopo svariati riconoscimenti sulla scena live, con un singolo leggiadro di matrice new folk.

Pink Skies (in italiano “Cieli rosa”) ha volutamente un approccio musicale e vocale “senza tempo”che vuole rappresentare la sua personalità dolce, rispettosa e ottimistica verso il futuro.

Per il singolo di esordio la lingua scelta è l’inglese, la sua prima lingua insieme al filippino.

Il brano di esordio di Kimberly è prodotto da Gianni Vancini, più volte nei primi posti nei primi posti delle classifiche NordEuropee e Americane nel mondo soul-jazz, per la label MTmusic.

Kimberly Camille Genil: “Ho scritto Pink Skies durante un viaggio verso una nuova avventura musicale, mi sentivo ispirata da questo cielo tinto di rosa durante la partenza e mi regalava delle sensazioni di gioia, serenità, incanto, leggerezza, bellezza e stupore. Nel brano, tutte queste emozioni vengono associate a quelle che senti quando guardi qualcosa a cui ci tieni molto come ad esempio gli occhi della persona che ami, e parla del fatto che non vedi l’ora che arrivi questo momento speciale della giornata come non vedi l’ora di trovare questa persona. E non solo, può identificarsi anche in un sogno, un progetto che hai nel cassetto e che non vedi l’ora di raggiungere. È un brano che riflette tanta energia positiva che regala all’ascoltatore quell’attimo di leggerezza in un mondo così pieno di conflitti e problematiche”.

Kimberly Genil nasce nelle Filippine nel 1994. Dal 2007 vive a Treviso dove ha studiato e attualmente frequenta il Conservatorio. Fin dai primi giorni della vita ha vissuto la musica facendo parte di una famiglia di cantanti e musicisti. Nel 2017 comincia a partecipare in vari concorsi a livello locale come il ‘Vota le Voci’, un concorso a più tappe dove si aggiudica il primo posto. Nello stesso anno al concorso ‘Canta in Giro’ guidato da Fiorenzo Boccato, si aggiudica il terzo posto e il premio speciale ‘Best Vocal Skills’ assegnato dai Jalisse presenti in giuria.

Fa regolarmente serate musicali cantando e accompagnandosi con ukulele e piano. Nel 2020 durante la pandemia partecipa al ‘Song Web Contest di Canta in Giro’ vincendo il premio Instagram assegnato al video con più interazioni social.

Nel 2021 Kimberly entra nel roaster MTmusic. Dopo varie selezioni, nello stesso anno Kimberly si aggiudica il primo posto di Vincitore Assoluto di A Voice for Europe alla finalissima 2021 di Riccione.