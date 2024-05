Marco Falaguasta all’Auditorium Lux di Gattinara con “Non ci facciamo riconoscere”

Marco Falaguasta venerdì 10 maggio – all’Auditorium Lux di Gattinara(Vc) – si racconterà nel suo “Non ci facciamo riconoscere”

Marco Falaguasta, volto noto della televisione per aver interpretato diverse fiction – da Centovetrine a Incantesimo – protagonista in teatro anche come regista e commediografo, questa volta sul palcoscenico porta se stesso, ovvero un cinquantenne che ha vissuto tutti i passaggi storici, i fatti di cronaca e specialmente i cambiamenti sociali dagli anni Settanta ai tempi nostri.

E venerdì 10 maggio – all’Auditorium Lux di Gattinara(Vc) – si racconterà nel suo “Non ci facciamo riconoscere”. Cosa significasse esattamente questa a frase che i genitori degli anni 70/80 e 90 ritenevano buona per tutte le circostanze nelle quali bisognasse richiamare i figli a un comportamento comunque diverso, è rimasto un mistero! Però questa frase risuona ancora nelle orecchie di tutti quelli che, come Falaguasta, sono nati e cresciuti in quel tempo. Certo si era giovani e spensierati. Ma siamo sicuri che no farsi riconoscere sia stato un vantaggio o forse, in qualche circostanza, avremmo potuto alzare la voce e.. farci riconoscere? Per ridere di come ci vestivamo, come ci corteggiavamo, ma anche per ricordare le illusioni di quei giovani che dopo gli oscuri anni di piombo, hanno potuto vivere nei fantastici anni Ottanta, che peraltro potrebbero essere stati la più grande illusione.

Proviamo a rispondere insieme a questa domanda passando attraverso quello che siamo stati, per vedere come siamo diventati noi che le domande le facevamo ai cugini più grandi, allo zio più moderno e non avevamo né Alexa, né Google. Come spieghiamo tutto ciò ai nostri figli ai quali non possiamo più raccontare che con “certe pratiche” si diventa ciechi? Come sempre si inizia a sorridere intorno alle 21.00 e il biglietto di ingresso costa 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3312723933.