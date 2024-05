“LSDP” è il primo singolo di nebulosa, fuori per Takabisha Dischi

In distribuzione Believe Music Italy il brano “LSDP”, il primo singolo di nebulosa, artista pop punk, che ha al suo centro l’uso dell’autotune in maniera moderna

in distribuzione Believe Music Italy il brano “LSDP“, il primo singolo di nebulosa, artista pop punk, che ha al suo centro l’uso dell’autotune in maniera moderna e l’uso costante di chitarre elettriche distorte e batterie super in faccia. Nebulosa parla di ciò che lo circonda, delle sue emozioni, e le grida senza timore ed è cosi anche per questo singolo, che è un uptempo sull’amore e su quanto siamo fragili di fronte a questo sentimento, ma anche egoisti… percepire la linea tra ciò che è giusto per noi e ciò che è giusto per la coppia non è sempre facile.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/4azFiIJVLq2vjxSifDGdR0?si=ZaGnaLEqQZWJjCdWUjLVPQ

BIO:

nebulosa nasce dopo anni di palchi e lavori in studio di registrazione ed è un progetto che naviga nel punk pop rock moderno senza paura, raccontando a 360° le emozioni che si vivono e che spesso cerchiamo di non spiegarci. LSDP è il primo singolo di questo cammino.