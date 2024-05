Le infezioni estive tra i temi di “Elisir” oggi su Rai 3

Le infezioni estive saranno tra i temi di “Elisir” in onda stamani su Rai 3. Altri argomenti in scaletta: tatuaggi, strappi muscolari, yogurt e kefir

La dottoressa Norma Cameli, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica presso l’Istituto dermatologico San Gallicano IRCCS di Roma, affronterà il tema delle conseguenze per la salute dei tatuaggi, un fenomeno di costume in continua crescita, nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 10 maggio alle 10.30 su Rai 3.

A seguire, il professor Massimo Andreoni, emerito di malattie Infettive presso il Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, parlerà delle infezioni estive: quali le più comuni e come proteggersi per tempo?

La rubrica “Mi dica dottore” si occuperà poi di cause, sintomi e differenze tra strappi e stiramenti muscolari. In studio il professor Giuseppe Capua, specialista in Medicina e Traumatologia dello sport e presidente della Commissione antidoping della FIGC. Lo spazio finale, con il professor Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo del Campus Biomedico di Roma, sarà dedicato alle proprietà e ai benefici per la salute di due prodotti che derivano dalla fermentazione del latte: yogurt e kefir.