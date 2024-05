“Janet” feat Kuni è il nuovo singolo estratto dal nuovo album di CASX

Fuori per l’etichetta V4V “Janet” feat Kuni, il nuovo singolo estratto nuovo album di CASX. Continua quindi il percorso dell’alter ego musicale di Arianna Puccio

Online per l’etichetta V4V “Janet” feat Kuni, il nuovo singolo estratto nuovo album di CASX. Continua quindi il percorso dell’alter ego musicale di Arianna Puccio (founder della realtà Studio Cemento) che aggiunge un capitolo alla sua autobiografia musicale dove convivono influenze alternative rock, dark e infinite citazioni cinematografiche che vanno a formare un’intensa autobiografia musicale.

In alcune zone della Scozia seicentesca il nome “Janet” veniva dato alle donne che secondo la società del tempo erano considerate streghe o si definivano tali. In realtà Janet è una donna, una delle tante violentate dagli uomini e dalla vita, che intorno al 1600 fu protagonista di una serie di processi alle streghe. È un brano spoglio, a tratti impreciso, dove la voce profonda di CASX si intreccia con le note dolci di Kuni, dando luce a un pezzo denuncia su un tema fondamentale per la società di oggi e cardine per il concept album di CASX in uscita nei prossimi mesi. Quanto forte si può urlare e con quanto sangue si può scrivere sui muri per fermare tutte queste violenze. CASX e Kuni si svuotano il cuore e si cospargono di sangue per non dimenticare che è importante esistere anche se ti uccidono.

https://open.spotify.com/intl-it/album/3DM0vUDw385wXoQYZEYuvP?si=_Te_38BGT_OP8M2oKTJ_0w