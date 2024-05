Inventaria 2024. la festa del teatro off, al via a Roma: ecco il programma

La quattordicesima edizione di Inventaria ideata dalla compagnia DoveComeQuando chiude con grande qualità la stagione del teatro off capitolino

Organizzato dalla compagnia DoveComeQuando, con la direzione artistica di Pietro Dattola e, per le Demo, di Flavia Germana de Lipsis, INVENTARIA 2024 esplorerà in 13 serate – dal 10 maggio al 13 giugno – un ampio e diversificato ventaglio di forme e linguaggi, dalla prosa sperimentale al realismo magico, dal teatro civile al teatro dell’assurdo, dalla performance alla narrazione al teatro danza.

Poesia, comicità, impegno, ironia: sguardi critici sul mondo che circonda adattati nelle vesti lunghe e rifinite degli spettacoli o in quelle più brevi, spontanee e suggestive delle demo.

Segno caratteristico di INVENTARIA è la sua natura diffusa: sono quattro i teatri coinvolti, in tre quartieri della Capitale: Carrozzerie n.o.t (ostiense), Teatro Trastevere (Trastevere), Teatrosophia (Piazza Navona) e TeatroBasilica (San Giovanni).

Ma la forza di INVENTARIA sta anche nella sua rete di partner in costante ampliamento, estesasi nel 2024 a 38 realtà in 14 regioni d’Italia, che garantiscono un totale di 50 repliche e 30 giorni di residenza in palio per le compagnie in concorso, che si alterneranno portando in scena 11 spettacoli e 6 demo. Ed è anche grazie a questa forza, a questo riscontro in tutta la penisola, che per il quattordicesimo anno consecutivo INVENTARIA si conferma una festa del teatro off totalmente indipendente, autofinanziato e sostenibile.

“13 serate del teatro più bello che c’è: quello che puoi vedere da vicino godendo di ogni più piccolo gesto, di ogni più delicata variazione nelle espressioni senza dover usare il binocolo; quello in cui lo spettacolo è dato non solo da ciò che passivamente si vede, ma dalla vicinanza, dalla comunione, dall’esperienza condivisa in un ambiente intimo, che fa battere i cuori all’unisono. E, spesso e volentieri, da una semplicità distillata, che permette il germogliare dello spettacolo interiore. Inevitabilmente il più suggestivo e potente di tutti. Il più bello che c’è.”

Pietro Dattola – direttore artistico

“INVENTARIA”, dal latino invenio, trovare;

“INVENTARIA”, come invenzione, novità;

“INVENTARIA”, come inventario, molteplicità;

“INVENTARIA”, come ventata d’aria, d’aria fresca.

Nelle sue mille declinazioni, il teatro è ossigeno, sa sorprendere, respira da millenni!…

E continuerà a farlo.





Carrozzerie n.o.t

10 maggio

in concorso

PRIMA ROMANA

Maria Chiara Montella

OPERA VIVA

di Elvira Buonocore

regia Maria Chiara Montella

con Alessandra Cocorullo, Gianluca Vesce, Riccardo Ciccarelli, Stefania Remino



11 maggio

in concorso

PRIMA ROMANA

A.D.D.A.

ETERNO RIPETERSI BANALE

di Leonardo Ceccanti

regia Matteo Ceccantini

con Leonardo Ceccanti, Matteo Ceccantini, Matteo Risaliti

audio Eugenio Domenici



12 maggio

in concorso

PRIMA ROMANA

Centro Teatrale MaMiMò

HOUSE WE LEFT

drammaturgia e regia Alessandro Sesti

con Cecilia Di Donato

e con i musicisti Andrea Tocci, Debora Contini, Filippo Ciccioli

musiche originali Greasy Kingdom

Teatro Trastevere

21 maggio

in concorso

PRIMA ROMANA

Alessia Giovanna Matrisciano

LA SPEDIZIONE PERDUTA

di e con Alessia Giovanna Matrisciano

musiche originali Marco Olivieri

videointerventi a cura di Luca Travaglini

in video Alessandro Giova, Dimitri D’Urbano, Michele Daini, Francesco Guglielmi, Giuseppe Mortelliti, Giacomo de Rose, Elena

Contrino

23 maggio

in concorso

PRIMA NAZIONALE

Elena Stauffer

OSSITOCINA

drammaturgia e regia Elena Stauffer

con Francesco Providenti, Maria Anolfo

28 maggio

in concorso

PRIMA ROMANA

Compagnia B-LAterale

SFASCIATURA

di Salvatore Ventura

regia Gabriella Zito

con Isabella Luna Sciortino, Salvatore Ventura

29 maggio

in concorso

PRIMA ROMANA

Fondamenta Zero

RESTERÒ PER SEMPRE NELLA FOTO DI UNO SCONOSCIUTO

soggetto e regia Claudia Manuelli

con Elena Ferri, Claudia Manuelli, Paolo Tosin

dramaturg Emilia Scatigno

Teatrosophia

7 giugno

in concorso

Eat the catfish

LE CATTIVE ABITUDINI

drammaturgia e regia Jacopo Neri

con Giacomo De Rose, Jacopo Fazzini, Jacopo Neri

musiche originali Enrico Truffi

8 giugno

in concorso

PRIMA NAZIONALE

Virando-Mieli

PSYCHODRAMA

di Matt Wilkinson

regia Valerio Mieli

con Valentina Virando

regia e ideazione video Valerio Mieli

animazione Giulio Cavallini



9 giugno

in concorso

PRIMA NAZIONALE

Anànke teatro

NAKBAH

drammaturgia e regia Roberto Simonte

con Eugenio Di Fraia, Pietro Paolo Ferreri, Davide Salidu, Chiara Valli

TeatroBasilica

11 giugno

in concorso

PRIMA ROMANA

Carichi Sospesi

63AZIONI

regia Marco Caldiron

dramaturg Marco Gnaccolini

con Marco Tizianel

sound performer Chiara Cecconello

12 giugno

Sez. Demo (3 demo)

in concorso

PRIME NAZIONALI E ROMANE

Caraboa Teatro

20 GRAMMI

di Gioia Battista e Nicola Ciaffoni

con Nicola Ciaffoni

musiche Walter Giacopini

Remuda Teatro

IN UN’ALTRA VITA

drammaturgia e regia Federico Malvaldi

con Veronica Rivolta, Daniele Paoloni

suono Leonardo Raspolli

Simone Zambelli

LACRIMOSA

di e con Simone Zambelli

dramaturg Cinzia Sità

video mapping Alice Colla

13 giugno

Sez. Demo (3 demo)

in concorso

PRIME NAZIONALI E ROMANE

Compagnia Sasiski!

DON GREGORIO VA ALLE CROCIATE

di Francesco Groggia

regia Massimiliano Cutrera

con Massimiliano Cutrera e Maurizio Lucà

Blondeau-De Sarno

QUANDO I PESCI RICORDERANNO, ALLORA NOI. MEMORIE LABILI DI PESCI PERBENE

di Victoria Blondeau

regia Simona De Sarno

con Caterina Fontana, Gabriele Crisafulli, Damiano Venuto

Collettivo Clochart

VIBRO D’AMORE

drammaturgia e regia Michele Comite

coreografie Hillary Anghileri

con Giorgia Benassi, Viviana Pacchin, Stefania Favero

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Carrozzerie n.o.t via Panfilo Castaldi, 28/a (Ostiense)

Teatro Trastevere via Jacopa de’ Settesoli, 3 (Trastevere)

Teatrosophia via della Vetrina, 7 (Piazza Navona)

TeatroBasilica piazza di porta San Giovanni, 10 (San Giovanni)

Spettacoli ore 21.00

BOTTEGHINO

Intero … 12

Ridotto … 10

riservato ai partecipanti di una qualsiasi edizione del Festival Inventaria o Drammi di Forza Maggiore

INFO, PRENOTAZIONI, ACCREDITI & CONTATTI www.dovecomequando.net