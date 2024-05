I Pasticcieri Damiano e Massimiliano vincono Pechino Express 2024. La delusione social: “Scorretti e antipatici”

I Pasticcieri sono i vincitori di Pechino Express 2024. Damiano e Massimiliano Carrara, da sempre favoriti alla vittoria hanno lasciato dietro di loro le Italia Argentina, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, e le Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che sono state eliminate a metà percorso. Dopo oltre 5000 chilometri percorsi tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, si è concluso anche questo viaggio lungo la Rotta del Dragone del programma condotto da Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru dei Jackal.

Le tre coppie ancora in gara hanno percorso gli ultimi 119 km della Rotta del Dragone in Sri Lanka, partendo dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, passando per le famose grotte di Dambulla, per arrivare infine alla maestosa rocca di Sigiriya, un luogo suggestivo che domina le distese verde smeraldo dello Sri Lanka e che ha fatto da sfondo al momento più atteso della stagione, la proclamazione della coppia vincitrice.

Sui social la vittoria dei fratelli Carrara non è andata giù. I commenti sono quasi tutti negativi: “Vince l’arroganza, presunzione, scorrettezza! Complimenti Pechino per la peggior edizione di sempre. L’unica coppia che ci ha capito poco e nulla di tutto il percorso, spirituale, culturale…abbagliati soltanto dall’arrivare primi”, scrive un utente. E anche: “La primissima volta dove i ‘villain’ di un edizione , hanno vinto. Che delusione”. Gli fa eco un altro internauta: “Peggior edizione degli ultimi anni, eliminate prestissimo tutte le coppie migliori e vinta dai peggiori concorrenti di tutte le edizioni che ho visto. Ossessionati dalla gara, scorretti, antipatici e presuntuosi, soprattutto Damiano insopportabile, non solo con gli avversari ma anche nel modo di porsi col fratello. In più le coppie rimaste contro di loro non hanno mai sfruttato le occasioni per penalizzarli o metterli in difficoltà, rendendo tutto ancora più scontato”.

Onori e gloria, invece, per Fiordelisi da sempre amata già ai tempi del Grande Fratello e della sua compagna di viaggio Bernal: “Quante emozioni ci hanno dato. La forza e la voglia di sorridere e di lottare che hanno trasmesso puntata dopo puntata. Semplicemente grazie”.