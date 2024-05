“Escape Plan 2” ed “Escape Plan 3” stasera su Rai 4: la trama dei film

Per il ciclo “Last Action Heroes” stasera su Rai 4 in onda i film “Escape Plan 2” ed “Escape Plan 3”: ecco la trama

Per il ciclo “Last Action Heroes”, dedicato alle più amate icone action, venerdì 10 maggio Rai 4 raddoppia l’appuntamento in prima e seconda serata: alle 21.20 infatti sarà proposto il secondo capitolo della saga carceraria “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno”, in cui l’esperto in evasioni Ray Breslin è nuovamente alle prese con una fuga impossibile, stavolta dal carcere di massima sicurezza Hades in cui è stato rinchiuso uno dei più validi membri del suo team. Oltre a Sylvester Stallone, nel cast anche Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King e Huang Xiaoming.

A seguire, andrà in onda il terzo e ultimo capitolo della saga, “Escape Plan 3 – L’ultima sfida”, diretto da John Herzfeld e interpretato da Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Devon Sawa, Jin Zhang e Malese Jow. Stavolta l’esperto in fughe Ray Breslin viene ingaggiato da un magnate di Hong Kong per ritrovare sua figlia, rapita da un clan criminale. Aiutato da due esperti in sicurezza e dal socio di vecchia data Trent De Rosa, Ray si metterà alla ricerca della ragazza.