Endometriosi, dolore cronico, ansia e depressione: scoperto un legame

Un nuovo studio pubblicato su Journal of Affective Disorders ha trovato associazioni tra endometriosi, dolore cronico, ansia e depressione. Il dolore cronico concomitante all’endometriosi aveva la più forte associazione con l’ansia.

L’endometriosi è una delle malattie ginecologiche più diffuse a livello globale. È definita come la presenza di tessuto endometriale all’esterno dell’utero e porta a un’infiammazione cronica nella pelvi o in altre regioni del corpo.

L’endometriosi colpisce una donna su dieci in età riproduttiva (190 milioni) in tutto il mondo (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2018; Zondervan et al., 2020).

Negli Stati Uniti, si stima che il 6,1% delle donne di età compresa tra 18 e 49 anni soffra di endometriosi (Soliman et al., 2017). Inoltre, la causa dell’endometriosi è multifattoriale e comprende una varietà di fattori come mestruazioni retrograde, metaplasia cellulare, ridotta immunità, interazioni ormonali, fattori genetici ed esposizioni ambientali (Zondervan et al., 2020; Wen et al., 2019).

Oltre alle implicazioni fisiche, è stato dimostrato che l’endometriosi influisce sulla salute mentale e sul benessere emotivo delle donne, portando a depressione e ansia (Culley et al., 2013).

Inoltre, è stato dimostrato che questa malattia compromette le relazioni sessuali e sociali delle persone affette (Culley et al., 2013). L’endometriosi può influire sulla produttività delle donne, comportando quindi potenzialmente un onere economico per la forza lavoro e il sistema sanitario (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2018).

Il dolore cronico può svilupparsi dal dolore acuto associato all’endometriosi dopo tre-sei mesi (Zondervan et al., 1999). È prevalente tra il 4 e il 16% delle donne ed è associata a diversi disturbi di salute mentale come depressione e ansia (Mathias, 1996). Una donna su sette negli Stati Uniti svilupperà un dolore cronico dovuto all’endometriosi (Dydyk e Gupta, 2022).

Ad oggi, le informazioni su come l’endometriosi e il dolore cronico influenzano la salute mentale e il benessere delle donne sono scarse.

Un recente studio degli stessi autori ha dimostrato che i pazienti con grave dolore correlato all’endometriosi e presenza di depressione e ansia erano associati a una qualità della vita inferiore (Muharam et al., 2022).

Tuttavia, gli studi esistenti sono stati condotti con dati locali e dimensioni del campione relativamente piccole.

Nel presente studio, è stato utilizzato un ampio database basato sulla popolazione per valutare l’ipotesi che il dolore cronico e l’endometriosi siano correlati a un livello più elevato di ansia o depressione.

Mancano infatti informazioni sull’impatto dei sintomi fisici associati all’endometriosi e al dolore cronico sulla salute mentale e sul benessere delle donne colpite. Pertanto, questo studio mirava a valutare la relazione tra endometriosi, dolore cronico, ansia e depressione.

Si tratta di uno studio retrospettivo che ha coinvolto 12.904.324 donne ospedalizzate e registrate nel database Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) tra il 2007 e il 2014.

Durante il periodo di studio è stata calcolato la prevalenza di dolore cronico, endometriosi, ansia e depressione. È stata utilizzata la regressione logistica multivariata per esaminare la relazione tra queste variabili.

La popolazione in studio comprendeva donne adulte, di età compresa tra 18 e 49 anni, che hanno frequentato uno degli ospedali partecipanti all’HCUP durante il periodo di studio.

Il database HCUP Nationwide Inpatient Sample (NIS) è la fonte più completa di dati sulle cure ospedaliere. Raccoglie informazioni da più di mille ospedali negli Stati Uniti e contiene oltre sette milioni di pazienti.

Tra le 12.904.324 donne ospedalizzate, 12.596.606 non presentavano né dolore cronico né endometriosi; 212.848 soffrivano di dolore cronico; 91.530 avevano solo endometriosi e 3.340 avevano entrambe le condizioni.

Nel periodo di studio è stata osservata una tendenza al rialzo nella prevalenza del dolore cronico (65 su 10.000 donne ospedalizzate nel 2007 e 244 su 10.000 donne ospedalizzate nel 2014).

L’endometriosi, invece, ha mostrato un andamento opposto (84 per 10.000 donne ospedalizzate nel 2007 a 53 ogni 10.000 ospedalizzate donne nel 2014).

Il tasso di pazienti con entrambi endometriosi e dolore cronico sono passati da 11 ogni 100.000 donne ospedalizzate nel 2007 a 35 ogni 100.000 donne ospedalizzate nel 2014.

Infine, la percentuale di donne senza endometriosi o senza dolore cronico è diminuito dal 98,5% nel 2007 al 97,6% nel 2014.

Le pazienti di sesso femminile con ansia avevano 35 anni o più, di razza bianca, fumatrici e soffrivano di malattie croniche con dolore (in particolare con endometriosi).

Sia l’endometriosi che il dolore cronico erano prevalenti nelle donne di età pari o superiore a 35 anni, di razza bianca, fumavano e soffrivano di malattie comuni come obesità, ipertensione e depressione.

L’analisi non aggiustata rivela una forte associazione tra endometriosi e dolore cronico con ansia. Anche la depressione era significativa associata a donne che hanno sperimentato ansia per l’endometriosi e/o dolore cronico.

Questa associazione era più forte nelle pazienti con dolore cronico che non avevano endometriosi (OR=5,603, 95% CI 5.548–5.658).

Tuttavia, quando i ricercatori hanno aggiustato le associazioni per età, razza, reddito, tipo di assicurazione medica, fumo, obesità, malattie della tiroide, ipertensione e infertilità, il rapporto di probabilità più alto è apparso nel gruppo con dolore cronico ed endometriosi (OR aggiustato=2,719, IC 95% 2,481–2,979).

E’ stata anche condotta un’analisi per indagare la bidirezionalità tra ansia e depressione con endometriosi come esito dell’associazione.

A seguito di un’ulteriore analisi, gli autori hanno riscontrato una significativa associazione bidirezionale tra ansia ed endometriosi. Donne con l’ansia avevano una probabilità maggiore del 20% di soffrire di endometriosi rispetto a quelle senza ansia. Non sono state trovate associazioni significative tra depressione ed endometriosi.

Gli autori hanno commentato il lavoro evidenziando che c’è stata una crescente prevalenza del dolore cronico e un calo della prevalenza dell’endometriosi tra le donne registrate nel database HCUP tra il 2007 e il 2014. Inoltre, è stata trovata un’associazione statisticamente significativa tra endometriosi e/o dolore cronico e ansia con effetto additivo quando i due disturbi coesistevano. Donne che hanno sperimentato ansia quando è stata diagnosticata l’endometriosi e/o il dolore cronico aveva anche maggiori probabilità di sperimentare una comorbidità con la depressione

Gli autori evidenziano che ci sono alcune limitazioni; HCUP è un database amministrativo trasversale che non collega i record dei pazienti nel corso degli anni. Pertanto, non è stato possibile stabilire alcuna associazione temporale tra endometriosi, dolore cronico, ansia e depressione.

In conclusione, sono state identificate potenziali associazioni tra endometriosi, con e senza dolore cronico, ansia e depressione. Gli autori dello studio raccomandano ai medici di fornire un’adeguata gestione medica del dolore correlato all’endometriosi attraverso la gestione dei sintomi e un’adeguata consulenza per coloro che soffrono di ansia e depressione.

Hormoz Nassiri Kigloo et al., Endometriosis, chronic pain, anxiety, and depression: A retrospective study among 12 million women. J Affect Disord. 2024 Feb 1:346:260-265.

