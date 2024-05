DJ Fede & Deep Masito feat. Il Turco online con un nuovo remix

L’iconico producer torinese Dj Fede consolida la connection Torino-Roma tra la Mole ed Il Colle con una nuova leggendaria special guest all’interno del brano

DJ FEDE pubblica su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “DEEP CHALLENGER (Reloaded Version)” featuring Deep Masito (Colle Der Fomento), Il Turco, DJ DOUBLE S e DJ LIL CUT, distribuito da Believe Music Italy.

A circa un anno dalla pubblicazione del brano “DEEP CHALLENGER”, l’iconico producer torinese torna con la reloaded version dell’apprezzatissima traccia, impreziosita da una strofa inedita de Il Turco.

“DEEP CHALLENGER (Reloaded Version)” si presenta come un’imperdibile release per tutti gli appassionati del rap conscious. DJ FEDE riunisce nella stessa traccia: Deep Masito (Colle Der Fomento), Il Turco, DJ Double S e DJ Lil Cut dando vita ad un paesaggio sonoro che è la perfetta cornice per le ispiratissime barre dei due leggendari liricisti e per il virtuoso collage di scratch dei due celeberrimi DJ della scena nazionale. Le tematiche esistenziali delle liriche restituiscono una forte componente di immedesimazione trasportando, immediatamente, l’ascoltatore in una dimensione profonda ed intima. Il sound dall’original flavour di DJ FEDE diviene, così, anche in questa occasione, l’habitat naturale per quattro personalità artistiche appartenenti alla categoria dei pesi massimi dell’hip hop culture nostrana.