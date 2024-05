Ansia e depressione in genere non legati all’aumento del rischio di tumore

Tra gli studi i cui risultati hanno mostrato un legame tra depressione e rischio di cancro possiamo citare l’articolo pubblicato all’inizio del 2023 sulla rivista Brain Science, condotto su un’ampia coorte tedesca. Dal confronto tra persone con o senza depressione, gli autori concludono che la depressione aumenta il rischio di ricevere una diagnosi di cancro. L’aumento del rischio relativo era stato quantificato nel 18 per cento circa in quasi 4 anni di follow-up. L’aumento del rischio relativo si riferiva al cancro in generale, ma il maggior aumento era stato notato per il cancro del polmone, del seno, del sistema urinario e del tratto gastro-intestinale. Tra i partecipanti allo studio depressi i ricercatori avevano anche trovato un aumento di incidenza di diagnosi di cancro del 22 per cento circa rispetto ai partecipanti non depressi.

Un’associazione era emersa anche in una metanalisi apparsa nel 2019, i cui risultati erano stati pubblicati sulla rivista Molecular Psychiatry. Nello studio erano stati valutati i risultati di 51 ricerche per un totale di oltre 2,6 milioni di partecipanti seguiti per un periodo medio di 10,3 anni. I dati in quel caso sembrano sostenere che ansia e depressione sia associata a un rischio aumentato dell’incidenza di cancro, ma anche di mortalità specifica per cancro e di mortalità per tutte le cause nei pazienti oncologici. In particolare, era emersa un’associazione con un rischio più alto di tumore in alcune sedi, quali polmone, cavità orale, postata e pelle; di mortalità specifica per cancro al polmone, alla vescica, al colon-retto, al sistema ematopoietico, al rene e alla prostata; e di mortalità per tutte le cause in pazienti con tumore al polmone. Gli autori hanno però richiesto cautela nell’interpretare i risultati, auspicando ulteriori ricerche e chiarendo che potrebbe anche esserci una causalità inversa, ovvero potrebbe essere la diagnosi di cancro o di un tumore non diagnosticato a influenzare lo stato mentale dei pazienti e quindi a indurre ansia e depressione.