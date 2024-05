Stanotte su Rai 3 il film “Dust in the Wind” in prima visione assoluta: la trama

“Fuori Orario cose (mai) viste” racconta il cinema d’Oriente nella notte su Rai 3: in onda in prima visione “Dust in the Wind”, la trama del film

E’ la prima visione assoluta di “Dust in the Wind” la proposta di “Fuori Orario cose (mai) viste”, in onda venerdì 10 maggio all’1.30 su Rai 3. Il capolavoro del cineasta di Taiwan Hou Hsiao Hsien fa parte della rassegna dedicata al cinema dei Maestri d’Oriente.

Si tratta della seconda parte, che comprende 15 film di cui quattro in prima visione tv, del viaggio cominciato nell’aprile 2021: i quattro film in prima visione TV, “Dust in the Wind”, “The Days”, “Memoria e Passion” – rispettivamente di Hou Hsiao Hsien, Tsai Ming-liang, Apitchapong Weerasethakul e Ryusuke Hamaguchi – ricostruiscono la storia di due generazioni di cineasti d’Oriente e sono opere che segnano diversi momenti della loro carriera, dagli inizi all’esplosione a livello mondiale, fino alla maturità.

Il sentimento del passare del tempo, il rapporto con il corpo e con l’amore, l’atto stesso del vedere e del filmare sono solo alcuni dei temi che ritornano in questi film, e a impreziosire la rassegna due interviste inedite e recenti a Tsai Ming-liang e Ryusuke Hamaguchi.

Il ciclo continua, ogni fine settimana, per tutto il mese di maggio e giugno.