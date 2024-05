Puntata ricchissima per “Appresso alla Musica” nella notte su Rai 2

Nella notte su Rai 2 torna “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”: le anticipazioni

Sarà una puntata ricchissima, quella di giovedì 9 maggio di “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura, scritto da Renzo Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, in onda alle 23.20 su Rai 2. Si parte con Tullio de Piscopo e la sua magistrale interpretazione di ‘’O pellerossa’ dello straordinario batterista Gennaro di Giacomo, seguito da una toccante versione di ‘Mala Femmena’, con un inedito Enzo Jannacci e suo figlio Paolo.

Si passa poi a due esibizioni di Renzo Arbore l’Orchestra Italiana, la prima con ‘Comme Facette Mammeta’ dal tour Around the World e la seconda, in duetto con il genio Ray Charles, con una personale interpretazione di ‘’O sole mio’ nella spettacolare cornice del Madison Square Garden di New York. Il talento di Raphael Gualazzi si unisce poi a quello di Renzo Arbore su ‘I can’t give you anything but love’ a Che Tempo che Fa del 2013 e, in conclusione di puntata, il brano ‘Io faccio ‘o show’ tratto dal cult ‘Indietro tutta’ del 1998.