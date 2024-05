Previsioni meteo 9 maggio 2024: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 maggio 2024: precipitazioni residue sulle regioni centro-meridionali e sulla Sicilia

Dopo il peggioramento del tempo di metà settimana, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore a causa dell’allontanamento della perturbazione. Nella giornata di oggi avremo piogge a carattere sparso che bagneranno il Sud peninsulare e la Sicilia. Domani è atteso invece un generale miglioramento del tempo su tutta l’Italia, con clima asciutto e tipicamente primaverile che ci terrà compagnia per tutto il fine settimana. Le temperature si manterranno su valori in linea con la media stagionale. A seguire, i modelli meteo propongono il ritorno del maltempo ma serviranno ulteriori conferme considerata la distanza temporale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Liguria, Romagna e Alpi occidentali, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni diffuse generalmente di debole o moderata intensità. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto sui settori adriatici. Temperature minime in calo e massime senza variazioni. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse con locali piogge su Campania, Molise e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .