Internazionali d’Italia. in diretta su Rai 2 l’esordio di Nadal contro il belga Bergs

Internazionali d’Italia di tennis, tocca a “Re” Rafa. Oggi in diretta Tv su Rai 2 l’esordio di Nadal che affronta il belga Bergs

“Voglio godermi ogni singolo giorno, mi diverto ancora a giocare a tennis”. Parole e musica di Rafa Nadal, alla vigilia del suo esordio, giovedì 9, agli Internazionali BNL d’Italia, torneo nel quale il mancino di Manacor ha già trionfato 10 volte, l’ultima nel 2021.

Rafa, al terzo torneo consecutivo dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato per tutta la prima parte di stagione, è nella capitale da sabato scorso, si allenato anche a Piazza del Popolo, sul campo speciale montato per l’occasione, e a chi gli chiede se Roma possa essere propedeutica a Parigi, il suo regno, dove per 14 volte ha alzato la Coppa dei Moschettieri sul Centrale del Roland Garros risponde con filosofia da pescatore, l’hobby al quale si dedicherà una volta terminate le battaglie con la racchetta in mano: “Dipende tutto dal mio corpo e da quanto in là ancora possa pensare di spingermi”.

I tifosi romani lo hanno accolto come si conviene ad una sorta di semidio del tennis, e riempiranno le tribune del Centrale del Foro Italico per il suo primo match, contro il ventiquattrenne belga Zizou Bergs, proveniente dalle qualificazioni. Per chi non riuscirà ad entrare, l’alternativa è seguire il match su Rai 2, dalle 13.00, con il racconto di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, e le interviste di Maurzio Fanelli. In studio, invece, con Cristina Caruso, ci sarà Rita Grande.