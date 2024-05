In radio e in digitale “Eden”, la nuova canzone di Heva

Un invito a spingersi oltre il limite e ad avere sempre grandi ambizioni in “Eden”, il nuovo singolo di Heva disponibile in radio e in digitale

EDEN è il nuovo singolo di HEVA disponibile per Aurora Dischi / Universal Music Italia. Il brano racconta della lotta contro il demone dell’ansia, fenomeno sempre più in aumento tra i più giovani. Un linguaggio diretto ed audace che vuole manifestare l’irrequietezza e l’insicurezza che si può provare quando non ci si sente mai all’altezza. Un invito a spingersi oltre il limite in cui spesso si crede di essere confinati e ad avere sempre grandi ambizioni.

“Il brano originariamente era nato come un freestyle , un autoritratto in cui racconto il mio modo di fare, di pormi e pensare. C’è senza dubbio un riferimento biblico alla figura di Eva (la prima donna) perché adoro compiere parallelismi tra questa figura, il mio nome e la mia persona. Nel brano inoltre racconto dell’ansia, e ne parlo proprio come se fosse un demone con cui convivo e a cui chiedo di allontanarsi da me anche solo per un po’”.

Un sound Drill incalzante che mescola acustica ed elettronica, e si differenzia dai precedenti due singoli evidenziando la voglia di sperimentare e la versatilità nel modo di fare rap di Heva. Il brano anticipa il mix tape di freestyle in uscita.

“Con questo brano volevo lanciare un messaggio, in primis a me stessa: quello di avere sempre grandi ambizioni, di spingersi oltre il limite e crearne sempre di nuovi. Soltanto essendo attivi potremmo combattere i nostri demoni”, afferma HEVA.