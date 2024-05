Gruppo SIAD, riduzione fino al 30% delle emissioni di gas serra a Leopoldov

Grazie all’investimento del Gruppo SIAD, riduzione fino al 30% delle emissioni di gas serra presso l’impianto di produzione di bioetanolo della società Enviral a Leopoldov

Il Gruppo SIAD, in collaborazione con Enviral, membro del Gruppo Envien e Slovenské Liehovary a likérky, ha installato un nuovo impianto per la cattura e la liquefazione di anidride carbonica biogenica.

L’impianto, sviluppato a Leopoldov (Repubblica Slovacca), contribuisce a ridurre significativamente le emissioni di CO 2 da combustibili fossili, ed è stato realizzato da SIAD attraverso le sue società SIAD Slovakia e Tecno Project Industriale. SIAD Slovakia, fondata nel 1998, fornisce gas tecnici, medicali e speciali, e distribuirà l’anidride carbonica nel mercato slovacco e nei paesi limitrofi. La tecnologia di cattura dell’anidride carbonica è progettata da Tecno Project Industriale (TPI), società del Gruppo SIAD specializzata nella cattura, nel recupero e nella liquefazione della CO 2 . L’impianto di cattura e liquefazione dell’anidride carbonica ha richiesto un investimento da parte di SIAD di circa 11 milioni di euro. L’impianto genererà nuovi posti di lavoro diretti e indiretti per circa 10 persone. Grazie all’investimento del Gruppo SIAD, è stata calcolata una riduzione fino al 30% delle emissioni di gas serra presso l’impianto di produzione di bioetanolo della società Enviral a Leopoldov (Repubblica Slovacca).

Il Gruppo SIAD e il Gruppo Envien hanno deciso di sviluppare questo progetto insieme grazie ai reciproci punti di forza. Da un lato, il Gruppo SIAD ha già installato più di 300 impianti di cattura dell’anidride carbonica in tutto il mondo, dall’altro, l’impianto a Leopoldov di Enviral è ideale per la tecnologia TPI grazie alla capacità e alla purezza della CO 2 biogenica grezza proveniente dal processo di fermentazione e all’infrastruttura industriale già esistente. L’uso dell’anidride carbonica è molto ampio, in quanto viene utilizzata come ingrediente alimentare di bevande gassate, la conservazione degli alimenti, l’intensificazione della coltivazione di piante in serre sostenibili e vertical farms, per il raffreddamento, la sabbiatura e la pulizia, il trattamento delle acque e il trasporto refrigerato.

“Nella filiera dell’anidride carbonica, così come negli altri mercati legati alla transizione energetica come l’idrogeno, il biometano e l’ambiente, il Gruppo SIAD combina, in modo unico, il know-how e le soluzioni del suo settore ingegneristico con le applicazioni innovative dei gas industriali. Sono orgoglioso delle tecnologie del nostro Gruppo relative al Carbon Capture Storage and Utilisation (CCUS) e della competenza dei nostri ingegneri e tecnici, che creano una soluzione unica per l’ambiente e per i clienti”, ha dichiarato Bernardo Sestini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SIAD.

La tecnologia TPI cattura la CO 2 biogenica dal gas prodotto durante la fase di fermentazione nella produzione di bioetanolo: l’amido di mais viene trasformato in alcol etilico attraverso un processo biotecnologico. I gas della fermentazione contenenti CO 2 sono trasportati attraverso una conduttura all’impianto SIAD per la purificazione finale e la liquefazione. La CO 2 di grado alimentare viene stoccata in serbatoi criogenici e poi trasportata ai clienti.

La capacità produttiva annuale è di 40.000 tonnellate di CO 2 biogenica per uso alimentare, con un potenziale aumento a 80.000 tonnellate nella seconda fase del progetto. Ciò lo rende l’unico e il più grande impianto di questo tipo in Slovacchia. Tale quantità rappresenta circa un terzo della CO 2 totale prodotta da Enviral durante la produzione di bioetanolo. Recuperando la CO 2 biogenica, si riduce l’impronta carbonica del bioetanolo, ottenendo emissioni parzialmente neutre. “Grazie a questa tecnologia, siamo in grado di catturare e liquefare l’anidride carbonica di origine biogenica, evitando così l’estrazione di anidride carbonica di origine fossile da fonti sotterranee. Al contrario, viene catturata direttamente dalla produzione presso il nostro stabilimento e non viene rilasciata liberamente nell’aria. Questo effetto benefico sull’ambiente, sotto forma di riduzione della CO 2 fossile, non è affatto trascurabile”, ha dichiarato Peter Kostík, Ceo del Gruppo Envien.

Il Gruppo SIAD

SIAD è uno dei principali gruppi chimici italiani, con un fatturato 2023 di oltre 1 miliardo di euro, 70.000 clienti e 2.278 dipendenti nel mondo. Fondato a Bergamo nel 1927, presieduto e amministrato da Bernardo Sestini, vanta una forte tradizione ed esperienza. Il Gruppo SIAD è presente in Europa e nel mondo e opera nei settori del gas industriale, dell’ingegneria, della sanità, del gas naturale e del GPL.

Fin dalla sua fondazione, valori come Solidità, Innovazione, Autenticità e Differenza hanno permesso al Gruppo SIAD di crescere, continuando a espandersi anno dopo anno in modo responsabile e sostenibile.