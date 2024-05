Ghali attacca il Met Gala: “Zombie in cerca di fama. Neanche una parola su Gaza?”

Il rapper Ghali attacca il Met Gala di New York: “Neanche una parola su Gaza: fanculo i vostri vestiti. Zombie in cerca di fama, un grande diversivo”

Il rapper Ghali attacca il Met Gala per non aver dedicato neanche una parola al dramma in atto a Gaza. Le parole, che viaggiano su Instagram, sono molto dure. “Un Met Gala senza una parola su Gaza è stato solo un grande diversivo in questo momento. Nessuno ha dato neanche un secondo di attenzione per mostrare cosa sta succedendo in quella terra”, scrive Ghali in una storia. E poi dice “fanculo i vostri vestiti“, paragonando le star che hanno sfilato al Met Gala a “zombie silenziosi“, che “si affrettavano verso il tavolo più alto in cerca di una briciola di fama“. Poi conclude: “Smettetela di usarci solo quando serve. Tutti gli occhi su Rafah“.

L’APPELLO PER FERMARE IL GENOCIDIO DAL PALCO DI SANREMO

Ghali suscitò polemiche quando, dal palco del Sanremo, nella sera della finale lanciò un appello per far cessare le bombe sulla Striscia di Gaza. Accompagnato sul palco dall’alieno Rich Ciolino, il cantante si fece suggerire una cosa all’orecchi dal gigantesco ippopotamo-alieno e poi la riferì al pubblico: “Stop al genocidio”.