Fuori il nuovo EP degli oodal con quattro remix dell’ultimo singolo “Polvere”

Online il nuovo EP degli oodal con quattro remix dell’ultimo singolo “Polvere” firmati da Mare, God of the Basement, Nicòl e Cochlea

La band ci presenta il nuovo EP: “E’ passato quasi un anno dall’uscita del nostro album d’esordio, Due Punti, per Santeria Records. È stato un bellissimo percorso fatto di note, interviste e incontri significativi, durante il quale abbiamo avuto il privilegio di connetterci con un pubblico appassionato e di creare legami duraturi. Anche un po’ per chiudere il cerchio di questi dodici mesi di cammino, è uscito il nuovo videoclip del brano Polvere. Un pezzo che, anche per il suo significato, rappresenta la necessaria prosecuzione dopo i primi singoli Vicino (la caduta, la crisi) e Noia’(l’empasse). Oltre al video abbiamo deciso di sperimentare coinvolgendo alcuni degli artisti che più ci hanno colpito e coi quali ci siamo legati in questo periodo. A quattro di loro abbiamo affidato Polvere dando totale carta bianca. Se ne sono cibati, l’han fatta propria ed elaborata restituendola infine nella loro personale interpretazione. Ringraziamo di cuore Mare, God of the Basement, Nicòl e Cochlea per il regalo che ci hanno fatto. Il risultato del loro lavoro ci ha emozionato profondamente e siamo ansiosi di condividerlo con tutto il nostro pubblico“.

Tracklist:

Polvere – Mare Remix

Polvere – God of the Basement Remix

Polvere – Nicòl Remix

Polvere – Cochlea Remix