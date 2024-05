Europa League: stasera su Rai 1 in diretta Bayer Leverkusen-Roma

Europa League, stasera su Rai 1 Roma a caccia della finale. A Leverkusen parte dallo 0-2, per arrivare a Wembley serve l’impresa

Una montagna da scalare. Il Mortirolo, lo ha definito Arrigo Sacchi, evocando, nei giorni del Giro d’Italia, lo spettro di una delle salite più terrificanti della corsa rosa, “scoperta”, per altro, da Francesco Guidolin, allenatore con la passione sfrenata per la bicicletta. Metafore a parte, la trasferta di giovedì 9 a Leverkusen, dopo lo 0-2 subito all’Olimpico una settimana fa, si preannuncia durissima per la Roma: se vogliono centrare il traguardo della terza finale europea consecutiva, infatti, i giallorossi devono uscire dalla BayArena con una vittoria con tre gol di scarto.

Non proprio una missione semplice, se è vero com’è vero che i tedeschi di Xabi Alonso, neo campioni di Bundesliga, sono imbattuti in stagione, tanto in campionato quanto in Europa League. La Roma, in ogni caso, come ha dimostrato nella gara d’andata, ha le armi per far male agli avversari: fondamentale, come ha sottolineato Daniele De Rossi, sarà l’aspetto mentale, evitando di farsi prendere dal panico se con il passare dei minuti il risultato non dovesse cambiare.

Bayer Leverkusen-Roma – calcio d’inizio alle 21.00 – sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordo campo e le interviste di Tiziana Alla. In studio, con Francesca Spaziani Testa, Sebino Nela e Lele Adani.