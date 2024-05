Cody nelle radio e in digitale con il nuovo singolo “Guerre Puniche”

In rotazione radiofonica e disponibile online in streaming “Guerre puniche”, nuovo singolo di CODY, giovane rapper toscano classe 2003

Cresciuto troppo presto a causa di alcuni problemi familiari, la sua seconda casa è sempre stata la strada. È qui che ha iniziato a fare freestyle definendo sempre di più il suo stile musicale, il suo linguaggio e la voglia di raccontare la realtà attraverso i suoi occhi, così come in questo suo ultimo brano, prodotto artisticamente da Silvia Vavolo e Liz Vega: “’Guerre puniche’ è un momento di resa e accettazione – racconta l’artista – affronto i ricordi di un amore perduto. La canzone, con influenze della New Wave americana e tratti trap, con chitarre alla Juice Wrld e Kid Laroi, esprime un’accettazione che diventa forza di ricominciare”.

Cody si dedica alla scrittura di canzoni che sono spaccati del suo tempo: paure, insicurezze, fragilità di una generazione un po’ confusa ma che mette al centro i propri sogni e la propria voglia di riscatto. Nella sua scrittura si sentono tutti i suoi vent’anni: l’amore, l’amicizia, la voglia di divertirsi, gli errori fatti per l’istinto, ma anche tanta consapevolezza. Cody, infatti, riesce, con estrema leggerezza, a trattare anche temi importanti: il bullismo, la guerra, la violenza sulle donne, la realtà di una società a volte troppo dura e ostile per un ragazzo di vent’anni che ancora sogna ad occhi aperti.

Cody è il nome d’arte di Niccolò Giovenco, nato a Poggibonsi in provincia di Siena. Si avvicina alla musica fin da piccolissimo: i suoi ascolti spaziano dai grandi cantautori italiani ai rapper americani. Nel 2023 partecipa alla Be.Go. Music Academy aggiudicandosi il premio Promo Radio. Esce così il suo primo singolo “Sogni” che finisce subito in playlist Spotify “Nuovo Rap Italiano”. Nello stesso anno firma un contratto discografico con l’etichetta Oltresound distribuita da Believe Music Italia affidando il suo management ad Alice Spinelli. Attualmente in studio a lavorare al suo primo Ep, che vede la produzione artistica di Silvia Vavolo e Liz Vega.