Tennis: gli Internazionali d’Italia perdono anche Berrettini

Ennesimo forfait agli Internazionali d’Italia, stavolta di Berrettini: “Non c’è trauma ma sono debilitato. Se gioco rischio di farmi male, sono molto triste”

“Ho provato di tutto per giocare ma non sono pronto per competere, rischio di farmi male. Non c’è niente di rotto ma grandissima tristezza”. E così anche Matteo Berrettini lascia gli Internazionali, già orfani di Sinner. Il torneo perde un altro italiano, per colpa stavolta dei postumi di una tonsillite del romano. Berrettini salta Roma per il terzo anno consecutivo: “Non sono pronto, mi manca allenamento. Tutti i medicinali che ho preso in questo periodo, causa virus, non mi portano a essere pronto a giocare tre ore. C’è grande tristezza. Non c’è un infortunio, questo è l’unico aspetto positivo”.

Niente derby quindi con Stefano Napolitano, che troverà come lucky loser statunitense JJ Wolf. “Speriamo che il 2025 sia l’anno buono per Roma – dice Berrettini – Per fortuna non c’è un trauma ma ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa dal momento che sono molto debilitato”.